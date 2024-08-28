BM, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarını endişeyle takip ediyor

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria'daki son gelişmeleri "endişeyle takip ettiklerini" bildirdi.

Sözcü Dujarric, günlük basın toplantısında, "işgal altındaki Filistin topraklarında ve özellikle Batı Şeria'da bu sabahki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyoruz ve gördüklerimiz konusunda çok endişeliyiz." dedi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) son raporlarına atıfta bulunan Dujarric, "İnsani yardım görevlilerimiz, Batı Şeria'da insanların, kolluk kuvvetlerinin uluslararası standartları aşan ölümcül savaş taktiklerine giderek daha fazla maruz kaldığı konusunda uyarıyor." diye konuştu.

Bugün Cenin bölgesinde İsrail'in "çocuklar dahil en az 9 Filistinliyi öldürdüğünü", ayrıca saldırıda yaralıların da bulunduğunu aktaran Dujarric, "İsrail helikopterleri, insansız hava araçları ve kara kuvvetlerinin katıldığı operasyonlarda, öldürülenlerin çoğu hava saldırılarıyla hayatını kaybetti. Diğerleri ise keskin nişancı ateşi ve diğer ölümcül araçlara maruz kaldı." ifadesini kullandı.

Genel Sekreter Sözcüsü, saldırıda kullanılan İsrail ordusuna ait askeri buldozerlerin altyapıyı tahrip ettiği, ilk belirlemelere göre, yollara ve elektrik ekipmanlarına zarar verildiği ve Cenin mülteci kampında elektrik kesintisi meydana geldiği bilgilerini paylaştı.

Dujarric, İsrail'in Cenin ve civarında kuşatılan 4 hastanenin sağlık çalışmalarının etkilendiğini belirterek, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 630'dan fazla Filistinlinin öldürüldüğünü aktardı.

İsrail ordusunun bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda en az 10 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlemişti. Ordu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar yapmıştı.