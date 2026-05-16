BM: İsrail'in Filistinlilere Yönelik İşkencesi Soykırım Özelliği Taşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM: İsrail'in Filistinlilere Yönelik İşkencesi Soykırım Özelliği Taşıyor

16.05.2026 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Raportörü Albanese, İsrail'in Filistinli esirlere işkenceyi soykırım ve apartheidın parçası olarak belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in gözaltı merkezlerindeki Filistinli esirlere ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki halkın tamamına yönelik işkence yöntemini kullandığını belirterek, "İşkence, devam eden soykırımın ve daha geniş yerleşimci-sömürgeci apartheid'ın yapısal bir özelliğidir." ifadesini kullandı.

Albanese, The New York Times (NYT) gazetesi muhabiri Nicholas Kristof tarafından yayımlanan araştırmada, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik işkence ve cinsel saldırıları sistematik hale getirdiğinin ortaya konulmasının ardından ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 61. Oturumu kapsamında hazırladığı "İşkence ve Soykırım" başlıklı raporunu paylaştı.

1967'den beri işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları durumunun incelendiği raporda, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Filistin topraklarındaki Filistinlilere karşı uyguladığı sistematik işkenceler yer aldı.

Raporda, İsrail'in Filistinlilere karşı işkenceyi kullanmasının incelendiği belirtilerek, "İşkence, devam eden soykırımın ve daha geniş yerleşimci-sömürgeci apartheid'ın yapısal bir özelliğidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İşkencenin, Filistinlilerin İsrail tarafından mülksüz bırakılmasının her zaman merkezi bir özelliği olduğu vurgulanan raporda, "İsrail, Ekim 2023'ten bu yana toplu intikam ve yıkıcı niyet gösteren bir ölçekte işkence kullandı. İsrail gözaltı merkezlerindeki işkencenin artması koordineli bir planın parçasıdır." denildi.

Raporda, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, 14 Kasım 2023'te "terörist" olarak etiketlenen Filistinli tutukluların kelepçeli olarak karanlık hücrelerde tutulmasını ve sürekli olarak İsrail ulusal marşının çalınmasına maruz bırakılmasını emrettiği kaydedildi.

"Bir nüfusa olduğu gibi sistematik olarak işkence uygulanması, soykırım niyetinin kanıtıdır"

İşkencenin hücreler ve sorgu odalarıyla sınırlı olmadığı vurgulanan raporda, kitlesel yerinden edilme, kuşatma, yardım ve gıdanın engellenmesi, askeri ve yasa dışı yerleşimci şiddeti yoluyla da Filistinlilere işkence yapıldığının altı çizildi.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"İsrailli yetkililer, işgal altındaki Filistin topraklarının tamamında direnişi, onuru ve kararlılığı kırmak için tasarlanmış bir işkence ortamı oluşturdu. Öngörülen 'yeni Nekbe (Büyük Felaket) Planı bağlamında, bu raporda belgelenen gözaltı ve gözaltı dışı işkence uygulamalarının birleşimi, işkence ile yerleşimci-sömürgeci soykırım arasındaki yakın ilişkiyi gösteriyor. Bir nüfusa olduğu gibi sistematik olarak işkence uygulandığında, bu hem bir tahakküm aracı hem de Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin II (b) maddesi uyarınca soykırım niyetinin kanıtıdır."

NYT'nin haberi

NYT muhabiri Nicholas Kristof tarafından yürütülen ve 11 Mayıs'ta yayımlanan araştırma, İsrailli askerlerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve gardiyanların, Filistinli esirlere yönelik tecavüz ile çocuklara yönelik sistematik cinsel istismarını gözler önüne sermişti.

Araştırmada, Filistinli tutukluların fiziksel işkence, ağır kötü muamele, aşağılayıcı uygulamalar ve cinsel saldırılara maruz bırakıldığına ilişkin çok sayıda tanıklık ve bulguya yer verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 14 Mayıs'ta, İsraillilerin Filistinli esirlere yönelik işkence ve cinsel şiddet uygulamalarını ortaya koyan NYT gazetesinin araştırma haberine karşı NYT'ye dava açacaklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: İsrail'in Filistinlilere Yönelik İşkencesi Soykırım Özelliği Taşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
Zonguldak’ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi Zonguldak'ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi
Aston Villa Liverpool’u paramparça etti Aston Villa Liverpool'u paramparça etti
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
Sakarya’da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı Sakarya'da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı

23:45
Trump’tan “fırtına öncesi sessizlik“ paylaşımı
Trump’tan "fırtına öncesi sessizlik" paylaşımı
22:55
Cristiano Ronaldo’yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
Cristiano Ronaldo'yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
22:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo’nun konserini takip etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo'nun konserini takip etti
22:30
Fransa’yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
Fransa'yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
20:48
Şanlıurfa’da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 01:53:51. #7.13#
SON DAKİKA: BM: İsrail'in Filistinlilere Yönelik İşkencesi Soykırım Özelliği Taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.