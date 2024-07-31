BM, İsrail'in Gazze'deki gazetecilere yönelik saldırılarını kınadı

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırı sonucu Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi'nin hayatını kaybetmesinin ardından "Her bir gazetecinin öldürülmesini kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Al Jazeera'ye başsağlığı dileklerini ileten Dujarric, "Gazetecilerin korunması şart." dedi.

Diğer benzer olaylar gibi bunun da kapsamlı ve şeffaf bir şekilde soruşturulması ve suçluların hesap vermesi gerektiğini belirten Dujarric, "Her bir gazetecinin öldürülmesini kınıyoruz." diye konuştu.

Dujarric, BM'nin gazetecileri korumak için ne yapabileceğine dair de "Biz savunuculuklarını yaparak ancak katkı sağlayabiliriz ve bunu yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Elinde silah olanlar biz değiliz." diyen Dujarric, çatışma bölgelerinde gazetecileri koruma imkanları olmadığını belirtti.

Dujarric, gazetecilerin bu bölgelerde büyük bedel ödeyerek görevlerini yaptığını, acı gerçeğin bu olduğunu söyledi.

Gazze'ye yabancı gazetecilerin girmesi için çağrılarını yinelediklerini bildiren Dujarric, "Refah Sınırı'nın anahtarları bizim elimizde değil. Vizeleri de biz vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısı 165'e yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırı sonucu Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi hayatını kaybetmişti.