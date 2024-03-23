BM, İsrail\'in Gazze\'deki sivil ölümlerini soruşturmasını istiyor

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Guterres'in sözcü yardımcısı Farhan Haq, "Genel Sekreter, Gazze'de bir İsrail hava saldırısı sonucu görünüşe göre silahsız biçimde yürürken öldürülen dört Filistinliyi gösteren video görüntülerinden derin rahatsızlık duyuyor" dedi. "Bu olaylarla ilgili olarak kapsamlı, bağımsız ve güvenilir bir soruşturma yapılması çağrısında bulunuyor."

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 23 Mart (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcü yardımcısı Farhan Haq Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de dört sivili öldürdüğünü gösteren drone görüntülerinin soruşturulması çağrısında bulundu.

Haq, "Genel Sekreter, Gazze'de silahsız biçimde yürüyen dört Filistinlinin bir İsrail hava saldırısı sonucu öldürüldüğünü gösteren video görüntülerinden derin rahatsızlık duyuyor" dedi. Haq, "Bu olaylarla ilgili olarak kapsamlı, bağımsız ve güvenilir bir soruşturma yapılması çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Haq, Guterres'in çatışmanın tüm taraflarının fark gözetme, orantılılık ve saldırıda ihtiyat ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuka uymaları gerektiğinin altını çizdiğini söyledi.

Al Jazeera tarafından elde edilen görüntülerde silahsız oldukları anlaşılan dört kişinin bir yolda yürüdükleri ve bir İsrail insansız hava aracının onlara saldırı düzenlediği görülüyor. Anında hayatını kaybeden 2 adamın ardından hayatta kalan bir kişi, belli ki kaçma çabasıyla ilerlerken görülüyor. İkinci bir saldırıda o da vuruluyor. Diğer adam yolda sendelerken görülüyor ve bir başka füze tarafından vuruluyor.

Al Jazeera'ya göre saldırı, Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırım eylemlerinden kaçınmak için tüm önlemleri alması yönünde İsrail'e verdiği talimatın ardından Şubat 2024'ün başlarında gerçekleşmiş olabilir.

Al Jazeera saldırının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta gerçekleştiğini doğrulayabildi.

Al Jazeera'ye göre görüntüler, düşürülen bir İsrail insansız hava aracından elde edildi.