BM: İsrail'in Gazze'deki Tahliyeleri Hukuka Aykırı - Son Dakika
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BM: İsrail'in Gazze'deki Tahliyeleri Hukuka Aykırı

BM, İsrail'in Gazze'deki zorla yerinden etmelerin uluslararası hukuka uymadığını vurguladı.

28.03.2025 18:17
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail'in, Gazze'de neden olduğu zorla yerinden edilmelerin uluslararası insancıl hukukun gerekliliklerine uymadığını bildirdi.

Al-Kheetan, Gazze'deki Filistinlilerin, İsrail tarafından zorla yerinden edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Gazze'de, İsrail ordusu tarafından geniş topraklarından zorla yerinden edilen siviller için ayrılan alanın daralmasından derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullanan Al-Kheetan, İsrail saldırılarının yeniden başladığı 18 Mart'tan bu yana İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin tüm illerindeki 10 "zorunlu tahliye emri" yayımladığını belirtti.

Al-Kheetan, Gazze'nin kuzeyindekilerin yarısından fazlasının bu tahliye taleplerinin muhatabı olmasının endişe verici olduğunun altını çizerek, on binlerce Filistinlinin Han Yunus ve Refah'ta mahsur kaldığına işaret etti.

"Yerinden edilenlerin güvenliği garanti edilmiyor." ifadesine yer veren Al-Kheetan, İsrail ordusunun, Refah kentinin batısındakilerden bombalandığı bildirilen El-Mavasi bölgesine gitmelerini talep ettiğini aktardı.

Al-Kheetan, "Bu tahliyeler uluslararası insancıl hukukun gerekliliklerine uymuyor. İsrail, tahliye edilen nüfusa konaklama sağlamak için herhangi bir önlem almıyor veya bu tahliyelerin hijyen, sağlık, güvenlik ve beslenme açısından tatmin edici koşullarda gerçekleştirilmesini sağlamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm taraflara mümkün olan en kısa sürede kalıcı ateşkese ulaşmaları çağrısında bulunan Al-Kheetan, "İsrail, insani yardım ablukasını derhal sona erdirmeli ve Gazze nüfusunun zorla taşınması anlamına gelen her türlü eylemden kaçınmalıdır. Zorla taşınma, uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalidir ve uluslararası hukuka göre bir suç teşkil eder." ifadelerini kullandı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 896'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1984'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 251'e, yaralıların sayısı ise 114 bin 25'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM: İsrail'in Gazze'deki Tahliyeleri Hukuka Aykırı - Son Dakika

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