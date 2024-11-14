BM: İsrail'in Gazze Saldırıları Soykırım Tanımına Uyuşuyor - Son Dakika
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BM: İsrail'in Gazze Saldırıları Soykırım Tanımına Uyuşuyor

BM raporunda, İsrail'in Gazze'deki saldırıları soykırım tanımıyla örtüşüyor ve insan hakları ihlalleri vurgulandı.

14.11.2024 16:48
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Birleşmiş Milletler (BM) Özel Komitesi'nin yayımladığı raporda, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının "soykırım tanımıyla uyuştuğu" belirtildi.

İsrail'in, işgali altındaki topraklarda, Filistinli ve diğer Arap halklarına yönelik insan haklarını etkileyen uygulamaları araştıran BM Özel Komitesi raporu yayımlandı.

Ekim 2023-Temmuz 2024 döneminde yapılan incelemelere dayanan raporda, Gazze'deki kitlesel sivil kayıplar ve Filistinlilere "kasıtlı" olarak dayatılan yaşamı tehdit eden koşullara dikkat çekildi.

Raporda, söz konusu koşullar göz önüne alındığında İsrail'in Gazze'ye saldırılarının "soykırım tanımıyla uyuştuğu" kaydedildi.

İsrailli yetkililerin, Filistinlileri, yiyecek ve su gibi yaşamsal ihtiyaçlardan mahrum bırakan politikaları "açıkça" desteklediği belirtilerek şu ifade kullanıldı:

"İnsani yardımın sistematik ve hukuksuz şekilde engellenmesi, İsrail'in, yardımları siyasi ve askeri kazanımlar için araçsallaştırma niyetini açıkça ortaya koymaktadır."

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) bağlayıcı kararlarına rağmen insani yardımların engellendiğinin belirtildiği raporda, "İsrail kasıtlı olarak ölüme ve açlığa neden olmakta, açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanmakta ve Filistin halkını toplu olarak cezalandırmaktadır." değerlendirmesi yer aldı.

Raporda ayrıca, İsrail'in "kapsamlı bombalama" saldırılarının, Gazze'deki temel hizmetleri "yok ettiği" ve insan sağlığına kalıcı etkileri olacak "çevre felaketine" neden olduğu kaydedildi.

İsrail'in yapay zeka destekli hedef sistemlerine ilişkin endişelerin de yer aldığı raporda, "(Bu durum), İsrail'in sivil ayrımı yapma ve sivil ölümlerini önlemek için yeterli önlemleri alma yükümlülüğünü göz ardı ettiğini göstermektedir." denildi.

Kaynak: AA

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