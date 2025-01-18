BM, İsrail'in Lübnan'dan Derhal Çekilmesini Talep Etti - Son Dakika
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BM, İsrail'in Lübnan'dan Derhal Çekilmesini Talep Etti

BM, İsrail'in Lübnan'daki mevcudiyetinin BM kararlarını ihlal ettiğini belirtti ve derhal çekilmesini istendi.

18.01.2025 01:46
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Lübnan topraklarındaki mevcudiyetinin BM kararlarını ihlal ettiğini ve derhal çekilmesinin talep edildiğini bildirdi.

BM Güvenlik Konseyinde, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü'ne (UNDOF) ilişkin oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesin "kırılgan" bir yapıya sahip olduğunu ancak buna rağmen sürdüğünü belirtti.

UNIFIL'in taraflara bu konuda destek vermeye devam ettiğini söyleyen Lacroix, Lübnan makamlarının, ateşkesin sürdürülmesi ve 1701 sayılı BMGK kararına uyulması yönündeki taahhütlerini yerine getirme konusunda bağlılıklarını yinelediğini ifade etti.

Lacroix, 6 Ocak'ta yapılan ateşkes mekanizması toplantısında, İsrail ordusunun çekilmesi ve Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye konuşlanmasını içeren kademeli bir planın sunulduğunu anımsattı.

İsrail'in, belirlenen 60 günlük süre dolmadan Lübnan'dan çekilmesi gerektiğini vurgulayan Lacroix, bu süreye 10 gün kala İsrail ordusunun Lübnan topraklarındaki faaliyetlerini sürdürdüğünü anlattı.

Lacroix, İsrail tarafından bazı tünel, bina ve tarım arazilerinin yıkıldığı, hava saldırılarının gerçekleştiği ve Lübnan hava sahasının ihlal edildiğini belirtti.

"İsrail'in Lübnan topraklarından derhal çekilmesini talep ediyoruz"

Lacroix, İsrail'in eylemlerini Hizbullah'a karşı önlem olarak savunduğunu ancak Lübnan'daki İsrail mevcudiyetinin 1701 sayılı kararı ihlal ettiğine dikkati çekerek, "İsrail'in Lübnan topraklarından derhal ve duyurulan süre sona ermeden çekilmesini talep ediyoruz." dedi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin üzerinden 7 hafta geçtiğini hatırlatan Lacroix, UNIFIL'e bağlı birliklerin çoğunun üslerinde kısıtlı hareket edebildiğini, zaman zaman İsrail ordusu tarafından yapılan uyarılar nedeniyle sığınaklarda kalmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Lacroix, operasyonel faaliyetlerin, patlamamış mühimmat, İsrail ordusu tarafından kurulan yol engelleri ve yerel halktan gelen müdahaleler nedeniyle aksadığını kaydetti.

UNIFIL'in tüm hareket kısıtlamalarını taraflara bildirdiğini belirten Lacroix, bu konuları bu hafta Lübnanlı yetkililerle yapacakları görüşmelerde de gündeme getireceklerini, tüm zorluklara rağmen misyonun operasyonlarının sayı ve yoğunluğunu artırdığına işaret etti.

Lacroix, BM'nin bölgedeki ateşkesi korumak ve taraflar arasında güven inşa etmek için çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

"İsrail ayrıştırma bölgesinde anlaşmayı ihlal ediyor"

Orta Doğu'daki BM Ateşkes Gözetim Örgütü (UNTSO) Başkan Vekili ve Kuvvet Komutanı Patrick Gauchat ise İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın halen geçerli olduğunu anımsatarak, taraflara anlaşmaya tam uyum gösterme çağrısında bulundu.

UNDOF'un Suriye'deki yönetimle istikrarlı iletişim kanalları oluşturmak için çalıştığını belirterek, Suriye yönetiminin anlaşmaya bağlılığına dair kamuoyuna yaptığı açıklamaların olumlu bir adım olduğunu ifade etti.

Gauchat, İsrail ordusunun ayrıştırma bölgesindeki varlığını sürdürdüğünü ve ağır ekipmanlarla inşaat çalışmaları yaptığını ve buraya iletişim ekipmanları kurduğunu bildirdi.

UNDOF'un İsrail tarafına, ayrıştırma bölgesindeki varlık ve faaliyetlerinin 1974 "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nı ihlal ettiği konusunda bilgi verdiğini anlatan Gauchat, temaslarda taraflara anlaşmaya tam saygı gösterilmesi gereğini sürekli hatırlattıklarını söyledi.

"Bölge halkı zarar gördüğünü bildiriyor"

Bölgedeki yerel halkın, İsrail ordusunun köy merkezlerinden çekilmesi ve tarım çalışmalarını etkileyen yol engellerinin kaldırılması için BM'den yardım talep ettiğini belirten Gauchat, halkın, İsrail ordusunun faaliyetlerinden rahatsız olduğunu ve bu faaliyetlerin korku yarattığını bildirdiğini aktardı.

Bölgede, yollar, su pompaları ve güneş panellerinin zarar gördüğünü belirten şikayetlerin de alındığını kaydeden Gauchat, bazı köylerde İsrail ordusunun arama yaptığı ve yerel halktan bazı kişilerin tutuklandığı yönünde bildirimler aldıklarını kaydetti.

Gauchat, BM barış gücü personelinin, görevlerini engelleme olmaksızın yerine getirebilmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, taraflara, ateşkesi sürdürme, 1974 "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"na aykırı her türlü eylemden kaçınma ve UNDOF'un yetkisine saygı gösterme çağrısını yineledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM, İsrail'in Lübnan'dan Derhal Çekilmesini Talep Etti - Son Dakika

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