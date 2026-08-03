BM: İsrail'in Lübnan Hava Sahası İhlalleri Devam Ediyor - Son Dakika
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BM: İsrail'in Lübnan Hava Sahası İhlalleri Devam Ediyor

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BM, İsrail'in Lübnan hava sahasında geçen hafta 125 ihlal tespit ettiğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Lübnan hava sahasında ihlallerinin devam ettiğini, geçen haftanın son 4 gününde toplam 125 ihlal tespit edildiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Haq, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) raporlarını aktardığı toplantıda, İsrail'in 30 Temmuz-2 Ağustos döneminde Lübnan hava sahasında "toplam uçuş süresi 418 saati aşan 125 hava sahası ihlali kaydettiği" bilgisini verdi.

Bu sürede UNIFIL mevzilerinin yakınında veya üzerinde gözetleme ve silahlı insansız hava araçları (İHA) tespit edildiğini belirten Haq, "Barış güçleri, ayrıca Lübnan'ın güneyinde önemli mühendislik çalışmaları ve aktif birlik hareketleri de dahil kapsamlı askeri faaliyetler olduğunu bildiriyor." dedi.

Haq, hafta sonu boyunca İsrail'in, Litani Nehri çevresinde topçu ateşi açtığını, Akdeniz'deki Lübnan kara sularında da faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan, Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: İsrail'in Lübnan Hava Sahası İhlalleri Devam Ediyor - Son Dakika

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