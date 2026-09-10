BM, İsrail'in Lübnan hava sahasını 84 kez ihlal ettiğini açıkladı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler, İsrail'in dün Lübnan hava sahasını "84 kez ihlal ettiğini ve 56 kez saldırı düzenlediğini" bildirdi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere değindi.

Haq, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin raporlarına dayanarak ülkenin güneyinde İsrail'in hava, kara ve deniz dahil "yoğun kinetik faaliyetlerinin" gözlendiğini söyledi.

"Dün UNIFIL, İsrail ordusu tarafından Lübnan hava sahasının 84 kez ihlal edildiğini kaydetti. Bu, 10 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek günlük sayıydı." diyen Haq, ayrıca İsrail'in bölgede 56 hava saldırısı düzenlediğini, bunun da 4 Haziran'dan bu yana kaydedilen "en yüksek günlük sayı" olduğunu vurguladı.

Haq, ayrıca UNIFIL'in her gün Lübnan'ın güneyindeki hedeflere isabet eden "İsrail'e ait düzinelerce mühimmatı" tespit ettiğini duyurdu.

Dün bölgede ilk defa yaşanan gelişmeye dikkati çeken Haq, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı El-Mansuri beldesinde İsrail'e ait "düzinelerce insansız hava aracının (İHA) havadan bidonlar bıraktığı ve bunun bölgede çok sayıda patlamaya yol açtığı" bilgisini paylaştı.

Haq, İsrail'e ait iki devriye botunun Lübnan kara sularını ihlal ettiğinin belirlendiğini bildirdi.