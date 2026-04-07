BM: Lübnan'da Saldırılar Sağlık Krizi ve Yerinden Edilme Felaketi Yaratıyor

07.04.2026 18:19
BM Cenevre Ofisi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının olağanüstü insani kriz yarattığını ve yerinden edilenlerin sağlık koşullarının kritik aşamaya geldiğini belirtti. Barınma yerlerindeki kalabalıklık, bulaşıcı hastalık risklerini artırıyor.

BM Cenevre Ofisi yetkilileri, İsrail'in Lübnan saldırılarının yol açtığı insani krize dair değerlendirmelerde bulundu. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Lindmeier, yerinden edilmelerin aşırı kalabalık barınaklarda kızamık, hepatit A ve akut ishal gibi bulaşıcı hastalık risklerini artırdığını belirtti. 674 toplu barınakta yaklaşık 140 bin kişinin barındırıldığını ve bunun hizmetler üzerinde 'önemli bir baskı' oluşturduğunu vurguladı.

Barınaklardaki yerinden edilmiş kişilerin yüzde 53'ünü kadın ve kız çocukları oluştururken, çocukların orantısız şekilde etkilendiği aktarıldı. Lindmeier, '10 binlerce çocuk, giderek daha kırılgan koşullar altında barınaklarda yaşıyor' dedi. Saldırılar nedeniyle 6 Nisan itibarıyla en az 1461 kişinin öldüğü, bunlar arasında 129 çocuğun bulunduğu ve 4 bin 400'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Ölümlerin sadece bir haftada yüzde 50'den fazla artarak keskin bir yükseliş gösterdiği ifade edildi.

İsrail ordusunun tahliye emirleri sonucunda 51 sağlık merkezi ve 6 hastanenin kapalı olduğuna işaret eden Lindmeier, 2 Mart'tan bu yana sağlık kuruluşlarına yönelik 92 saldırının doğrulandığını, bu saldırılarda 53 ölüm ve 137 yaralanma meydana geldiğini dile getirdi. 5 Nisan'da Lübnan'ın en büyük kamu sağlık tesisi olan Refik Hariri Üniversitesi Hastanesi yakınlarındaki saldırıda en az 4 kişinin öldüğü ve 39 kişinin yaralandığı kaydedildi.

BMMYK Sözcüsü Baloch, saldırıların başladığı 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da bir milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Bu süreçte yaklaşık 200 Suriyeli mülteci ile 32 bin Lübnanlının Suriye'ye geçtiği bilgisi paylaşıldı. BM Cenevre Ofisi İletişim Direktörü Vellucci ise AA muhabirinin ateşkes girişimlerine ilişkin sorusuna, 'BM henüz bu çabalara dahil değil ancak Genel Sekreter'in de belirttiği gibi, barışa yönelik her türlü çabayı desteklemeye hazırız' yanıtını verdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
Avcılar’da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı Avcılar'da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı
Bonnie Blue’dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
Edirne’de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi Edirne'de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi
Trump: İran’ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor

18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:52
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
