BM: Lübnan'da Saldırılar Sağlık Krizi ve Yerinden Edilme Felaketi Yaratıyor

BM Cenevre Ofisi yetkilileri, İsrail'in Lübnan saldırılarının yol açtığı insani krize dair değerlendirmelerde bulundu. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Lindmeier, yerinden edilmelerin aşırı kalabalık barınaklarda kızamık, hepatit A ve akut ishal gibi bulaşıcı hastalık risklerini artırdığını belirtti. 674 toplu barınakta yaklaşık 140 bin kişinin barındırıldığını ve bunun hizmetler üzerinde 'önemli bir baskı' oluşturduğunu vurguladı.

Barınaklardaki yerinden edilmiş kişilerin yüzde 53'ünü kadın ve kız çocukları oluştururken, çocukların orantısız şekilde etkilendiği aktarıldı. Lindmeier, '10 binlerce çocuk, giderek daha kırılgan koşullar altında barınaklarda yaşıyor' dedi. Saldırılar nedeniyle 6 Nisan itibarıyla en az 1461 kişinin öldüğü, bunlar arasında 129 çocuğun bulunduğu ve 4 bin 400'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Ölümlerin sadece bir haftada yüzde 50'den fazla artarak keskin bir yükseliş gösterdiği ifade edildi.

İsrail ordusunun tahliye emirleri sonucunda 51 sağlık merkezi ve 6 hastanenin kapalı olduğuna işaret eden Lindmeier, 2 Mart'tan bu yana sağlık kuruluşlarına yönelik 92 saldırının doğrulandığını, bu saldırılarda 53 ölüm ve 137 yaralanma meydana geldiğini dile getirdi. 5 Nisan'da Lübnan'ın en büyük kamu sağlık tesisi olan Refik Hariri Üniversitesi Hastanesi yakınlarındaki saldırıda en az 4 kişinin öldüğü ve 39 kişinin yaralandığı kaydedildi.

BMMYK Sözcüsü Baloch, saldırıların başladığı 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da bir milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Bu süreçte yaklaşık 200 Suriyeli mülteci ile 32 bin Lübnanlının Suriye'ye geçtiği bilgisi paylaşıldı. BM Cenevre Ofisi İletişim Direktörü Vellucci ise AA muhabirinin ateşkes girişimlerine ilişkin sorusuna, 'BM henüz bu çabalara dahil değil ancak Genel Sekreter'in de belirttiği gibi, barışa yönelik her türlü çabayı desteklemeye hazırız' yanıtını verdi.