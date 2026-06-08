BM, İsrail'in Lübnan Saldırılarından Endişeli - Son Dakika
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BM, İsrail'in Lübnan Saldırılarından Endişeli

08.06.2026 21:03
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BM, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını ve yeni tahliye emirlerini endişeyle takip ediyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine yönelik saldırılarıyla başlayan gerginliğin tırmanmasından endişe duyduklarını belirterek, İsrail güçlerinin ülkenin güneyinde de 17 yerleşim yeri için zorla yerinden edilmeyi içeren "yeni tahliye emri" verdiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsrail'in dün Beyrut'un güneyine yönelik saldırılarıyla başlayan gerginliğin tırmanmasından endişe duyduklarını belirten Haq, tüm tarafları azami itidal göstermeye ve zaten istikrarsız olan durumu daha da alevlendirebilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırdıklarını söyledi.

Haq, sivillerin ve sivil altyapıların hedef alınmaması gerektiğini vurgulayarak, "Devam eden çatışmaların, siviller üzerindeki yıkıcı etkisini de endişeyle karşılıyoruz." dedi.

İsrail güçlerinin, Lübnan'ın güneyinde 17 yerleşim yeri için zorla yerinden edilmeyi içeren "yeni tahliye emri" verdiğine dikkati çeken Haq, "Bu emirlerin kapsamı ve belirsizliği, bunlara güvenli şekilde uyulmasını neredeyse imkansız hale getiriyor ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca uygulanabilirliğini sorgulanır hale getiriyor." diye konuştu.

Haq, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personelinin hafta sonu ülkenin güneyinde İsrail güçlerine ait "yüksek tempoda askeri faaliyetleri gözlemlemeye" devam ettiğini aktararak, "Bu faaliyetler kapsamında, İsrail tarafından helikopterler ve savaş uçakları da dahil olmak üzere 201 kez Lübnan hava sahası ihlali gerçekleştirildi ve toplamda yaklaşık 288 saatlik uçuş süresi kaydedildi." ifadesini kullandı.

BM Barış güçlerinin bölgedeki çatışmalardan etkilenmeye devam ettiğine dikkati çeken Haq, İsrail güçlerinin, UNIFIL personelinin hareketlerini tanklarla zaman zaman engellemeyi sürdürdüğünün altını çizdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını, Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu, saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3 bin 637'ye yükseldi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, İsrail'in Lübnan Saldırılarından Endişeli - Son Dakika

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