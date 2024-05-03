BM, İsrail'in Refah kentine olası saldırısının katliama yol açabileceği uyarısında bulundu - Son Dakika
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BM, İsrail'in Refah kentine olası saldırısının katliama yol açabileceği uyarısında bulundu

BM, İsrail\'in Refah kentine olası saldırısının katliama yol açabileceği uyarısında bulundu

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine olası kara saldırısının 'katliama yol açabileceğine' ilişkin uyarıda bulundu. Laerke, saldırının insani yardım operasyonlarına büyük darbe vuracağını ve yüz binlerce sivil için daha fazla acı ve ölüm anlamına geleceğini belirtti.

03.05.2024 15:49
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine olası kara saldırısının "katliama yol açabileceğine" ilişkin uyarıda bulundu.

Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Refah'a yapılacak saldırının katliama yol açabileceği konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyoruz." ifadesini kullanan Laerke, karadan yapılacak bir saldırının, Gazze'de insani yardım sağlamakta zorluk çeken insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerine büyük bir darbe vuracağını da kaydetti.

Laerke, Gazze'nin Mısır'a açılan kapısı Refah Sınır Kapısı'nın, Gazze'deki insani operasyonların merkezinde yer aldığının altını çizerek, onlarca yardım kuruluşunun Gazze Şeridi'ndeki sivillere ulaştırdığı gıda, su, sağlık ve temizlik ürünlerinin burada depoladığını söyledi.

Refah'a olası saldırının Gazze Şeridi'ndeki insani yardım operasyonlarına kötü darbe vuracağına işaret eden Laerke, "En önemlisi, bombardımandan, çok yakın olan kıtlık ve hastalıktan kaçmak için Refah'a kaçan yüz binlerce sivil var. Onlar için herhangi bir kara operasyonu daha fazla acı ve ölüm anlamına gelecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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