BM: İsrail'in sağlık altyapısına yönelik saldırılar Batı Şeria'da sağlık hizmetlerini engelliyor - Son Dakika
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BM: İsrail'in sağlık altyapısına yönelik saldırılar Batı Şeria'da sağlık hizmetlerini engelliyor

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in sağlık altyapılarına yönelik saldırı ve hareket kısıtlamalarının sağlık hizmetlerine erişimi engellediğini bildirdi. BM Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından yapılan paylaşımda, bölgede binlerce hamile kadının doğum yapacağı ve tıbbi bakım eksikliğinin ölüm riski taşıdığı uyarısı yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSO) Genel Direktörü de Batı Şeria'daki sağlık krizinden endişe duyduklarını belirterek, sivillerin ve sağlık hizmetlerinin korunması çağrısında bulundu.

19.06.2024 18:07
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Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in sağlık altyapılarına yönelik saldırı ve hareket kısıtlamalarının sağlık hizmetlerine erişimi engellediğini bildirdi.

BM Nüfus Fonu (UNFPA), X sosyal medya hesabından Batı Şeria'daki sağlık durumuna ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Sağlık altyapısına yönelik saldırılar ve hareket kısıtlamaları Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine erişimi engelliyor." ifadesine yer verildi.

Gelecek ay bölgede 8 bin hamile kadının doğum yapacağı kaydedilen paylaşımda, "Bunların yüzde 15'i komplikasyon yaşayacaktır. Tıbbi bakım eksikliği ölüm cezası anlamına gelebilir." uyarısı yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus de 15 Haziran'da yaptığı sosyal medya paylaşımında, işgal altındaki Batı Şeria'da derinleşen sağlık krizinden endişe duyduklarını bildirmişti.

Ghebreyesus, Batı Şeria'daki sağlık altyapısına yönelik saldırılara ve artan hareket kısıtlamalarına dikkati çekerek, "Batı Şeria'daki sivillerin ve sağlık hizmetlerinin acil ve aktif bir şekilde korunması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Batı Şeria, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: BM: İsrail'in sağlık altyapısına yönelik saldırılar Batı Şeria'da sağlık hizmetlerini engelliyor - Son Dakika
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