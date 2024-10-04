BM: İsrail'in Tahliye Talepleri Yardımları Zorluyor - Son Dakika
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BM: İsrail'in Tahliye Talepleri Yardımları Zorluyor

İsrail'in Lübnan'daki tahliye talepleri, insani yardımları olumsuz etkiliyor ve erişimi zorlaştırıyor.

04.10.2024 16:06
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyini kapsayan tahliye taleplerinin, bölgeye erişimi zorlaştırmasının yanı sıra gıda ve tıbbi bakım için kaynakların azalmasına neden olduğunu ve insani yardımların olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Laerke, AA muhabirinin "İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bölgeler için tahliye duyuruları yayımladı. Bu duyuruların Litani Nehri'nin kuzeyindeki yerleşimleri de kapsadığını fark ettiniz mi? Bu durum, işgalin Litani Nehri'nin daha ilerisine taşınma niyetini göstermiyor mu?" sorusunu yazılı yanıtladı.

İsrail'in Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunan ve Filistinli mültecilerin kaldığı kampa ev sahipliği yapan El-Bass gibi bölgeler için yeni tahliye taleplerinin önceden daha güvenli olduğu düşünülen bölgelerden aileleri kaçmaya zorladığına işaret eden Laerke, "Yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu barınakların zaten dolu olması ve çok sayıda insanı barındırması nedeniyle bu yeni gelenleri kabul eden ev sahibi topluluklar bunalmış durumda. Tahliye emirleri, erişimin zorlaşması ve barınak, gıda ile tıbbi bakım sağlamak için kaynakların giderek azalması nedeniyle ulusal yardım görevlileri ve insani yardım kuruluşları üzerinde ek baskı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, kara saldırısının "sınırlı olacağını" iddia etse de Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan birçok köyün ve beldenin boşaltılmasını istemişti.

Kaynak: AA

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