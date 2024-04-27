BM, İsrail'in UNRWA çalışanları hakkındaki iddialarını kanıtlayamadı - Son Dakika
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BM, İsrail'in UNRWA çalışanları hakkındaki iddialarını kanıtlayamadı

BM, İsrail\'in UNRWA çalışanları hakkındaki iddialarını kanıtlayamadı

Birleşmiş Milletler (BM) İç Gözetim Hizmetleri Ofisi, İsrail'in BM Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanları hakkındaki iddialarını kanıtlayamadığı için bir dosyayı kapattı ve 4 incelemeyi askıya aldı. İsrail'in sözleşmeleri feshettiği 12 UNRWA çalışanından biri hakkında da kanıt sunulmadığı için dosya kapatıldı. Diğer 3 kişi hakkında yeterli bilgi olmadığı için davalar askıya alındı. Soruşturma devam eden 8 kişi hakkında ise nasıl bir idari işlem yapılacağı araştırılıyor.

27.04.2024 04:23
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Birleşmiş Milletler (BM) İç Gözetim Hizmetleri Ofisi'nin (OIOS), İsrail'in iddiaları sonucu BM Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanları hakkında başlattığı soruşturmada kanıt sunulmaması üzerine bir dosyayı kapattığı, 4 incelemeyi de askıya aldığı belirtildi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu soruşturmada gelinen son durum hakkında bilgi verildi.

İsrail'in iddiaları üzerine ocakta sözleşmeleri feshedilen 12'i UNRWA çalışanından birisi hakkında, İsrail'in hiçbir kanıt sağlamaması nedeniyle dosyanın kapatıldığı, 3 kişi hakkında da yeterli bilgi olmaması nedeniyle davaların askıya alındığı kaydedildi.

İşlerine son verilen diğer 8 kişi hakkında soruşturma devam ederken söz konusu 4 kişi hakkında nasıl bir idari işlemin yapılacağının ise araştırıldığı ifade edildi.

Öte yandan 12 çalışana ek olarak, mart ve nisan aylarında soruşturmaya dahil edilen 7 UNRWA çalışanından biri hakkında da yeterli bilgi olmaması nedeniyle davanın askıya alındığı diğer 6 kişi hakkında incelemelerin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, OIOS müfettişlerinin, soruşturma sürecinde İsrail yetkilileriyle görüşmek üzere İsrail'e gittiği ve mayısta bu kapsamda bir ziyarette daha bulunacağı bildirildi.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin, UNRWA personelinin "terör örgütleriyle bağlantıları olduğu ve 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına" ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Bağımsız İnceleme Grubu, Gazze'de yaklaşık 13 bin personeli bulunan UNRWA'nın "tarafsız bir şekilde çalışabilme kapasitesi"ni araştırırken, İsrail'in 7 Ekim saldırıları kapsamında 12 UNRWA çalışanına yönelttiği iddialar, BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisi (OIOS) tarafından inceleniyor.

Bağımsız İnceleme Grubu 20 Mart'ta yayımladığı ara raporda, UNRWA'nın tarafsızlık ilkesini uygulamak için gerekli mekanizmalara sahip olduğuna, bazı alanların geliştirilebileceğine işaret etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM, İsrail'in UNRWA çalışanları hakkındaki iddialarını kanıtlayamadı - Son Dakika

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