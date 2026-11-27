Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin Kosta Rika'ya alınmamasına tepki göstererek, raportörün ülkeye girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, AA muhabirinin BM Filistin Özel Raportörü Albanese'nin Kosta Rika'ya girişine izin verilememesine ilişkin sorusunu yazılı yanıtladı.

Shamdasani, "Kosta Rika makamlarıyla doğrudan iletişim halindeyiz ve Yüksek Komiser Türk'ün endişelerini onlara ilettik." ifadesini kullandı.

Türk, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Albanese'nin, ulusal güvenlik gerekçesi öne sürülerek Kosta Rika havaalanında ülkeye girişinin engellenmesinden derin endişe duyuyorum. Bu durum, Kosta Rika'nın insan haklarına olan köklü bağlılığıyla bağdaştırılması güç bir gelişmedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk, yetkililere, kararlarını acilen yeniden gözden geçirmeleri ve Albanese'nin ülkeye girişine izin vermeleri çağrısında bulundu.

BM Filistin Özel Raportörü Albanese X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "İmparatorluğun yüzünü, sinirlerini bozduğunuz veya sınırlarını aştığınız gün anlarsınız." ifadesini kullanmıştı.

Albanese, bir diğer paylaşımında da valiz ve eşyalarıyla havalimanında kaldığı yeri göstermişti.