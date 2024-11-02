BM Koordinatörü Ahonsi, Su Krizini Anlattı - Son Dakika
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BM Koordinatörü Ahonsi, Su Krizini Anlattı

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Atılım Üniversitesi'nde, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Ahonsi su krizine dair bilgiler verdi.

02.11.2024 11:05
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BM Türkiye Mukim Koordinatörü Ahonsi, Atılım Üniversitesi'nde 'küresel su krizini' anlattı

ANKARA - Atılım Üniversitesi'nde 'Sürdürülebilir Çözümler için Birleşmiş Milletler Programları ve Girişimleri' konferansı Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

2024-2025 Akademik Yıl temasının 'Su' olarak belirlendiği ve bu bağlamda çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Atılım Üniversitesi'nde, Sürdürülebilir Çözümler için Birleşmiş Milletler Programları ve Girişimleri' konferansı gerçekleştirildi. Konferans kapsamında BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi 'Küresel Su Krizi' başlıklı bir konuşma yaptı. Dr. Ahonsi konuşmasında, BM'nin su krizi ile ilgili çalışmaları hakkında öğrencilere ve akademisyenlere bilgi verdi.

"Dünyadaki su krizine dikkat çekmek amacıyla belirlenen su teması kapsamında farklı organizasyonlar yapıyoruz"

Etkinliğe ilişkin İHA muhabirine bilgi veren Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılser Devrim, üniversitenin 2024-2025 Akademik Yılı temasının su teması olduğunun altını çizdi. Bu çerçevede üniversitede Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Ahonsi'yi misafir ettiklerini dile getiren Devrim, "Dünyadaki su krizine dikkat çekmek amacıyla belirlenen su teması kapsamında farklı organizasyonlar yapıyoruz. Bugün Dr. Ahonsi bizlere özellikle dünyadaki küresel su krizi hakkında hem çok değerli bilgiler verdi hem de Birleşmiş Milletler'in bu konuda gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptı. Tabii ki su krizi oldukça önemli. Özellikle dünyamızda teknoloji çok ilerliyor. Sürekli olarak yeni güncellemelerden bahsediyoruz ama bir de dünyamızın karşı karşıya kaldığı çok büyük bir kriz var aslında. Bunlardan bir tanesi de su krizi ve iklim değişikliği. Bunların hepsi aslında bizim gelecekteki yaşamımızı, gelecek nesillerimizi etkileyecek sorunlar. Bu nedenle su kriziyle ilgili çözüm üretilmesi, önlemler alınması ve toplumda farkındalık oluşturulması çok önemli. Biz de bu etkinliğimizde hem öğrencilerimizi hem akademisyenlerimizi hem de etkinliğimize gelen diğer katılımcıları bilgilendirmek istedik" diye konuştu.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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