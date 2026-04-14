BM: Lübnan'da Barış İçin Şartlar Sağlanmalı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, "Lübnan halkı sürekli saldırı altında, zorla yerinden edilmiş ve daha fazla saldırı korkusuyla yaşadığı sürece daha geniş bölgeye barış getirme çabaları eksik kalacak." ifadelerini kullandı.

Laurence, AA muhabirinin "İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları artarak sürüyor. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde, Gazze Şeridi'nde yaptıkları yıkımın aynısını yapacakları tehdidinde bulundu. Bu açıklamaya ve İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına tepkiniz nedir?" sorusunu yazılı yanıtladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, Lübnan'daki katliam ve yıkımın boyutunu korkunç olarak nitelendirdiğini ve kınadığını aktaran Laurence, şiddetin derhal sona ermesi çağrısında bulundu.

Laurence, BM İnsan Hakları Ofisinin uluslararası insancıl hukukun sivillerin ve sivil altyapının korunması gerektiğini açıkça belirttiğini vurguladı.

Herhangi bir saldırının, uluslararası insancıl hukukun temel ilkeleri olan ayrımcılık, orantılılık ve sivilleri korumaya yönelik önlemlere uygun olması gerektiğini kaydeden Laurence, "Bu ilkeler müzakere edilemez ve silahlı çatışmanın koşulları ne olursa olsun her zaman saygı gösterilmeli. Lübnan halkı sürekli saldırı altında, zorla yerinden edilmiş ve daha fazla saldırı korkusuyla yaşadığı sürece daha geniş bölgeye barış getirme çabaları eksik kalacak." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 89 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.