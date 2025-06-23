BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos\'tan, İstanbul\'daki İİT toplantısına övgü Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi ve BM İslamofobi ile Mücadele Özel Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, İstanbul'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın çok zamanında ve önemli bir buluşma olduğunu belirterek, Türkiye'nin arabulucu rolünü takdirle karşıladığını söyledi.

"Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" temasıyla İstanbul'da düzenlenen İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılan Moratinos, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Moratinos, toplantının önemine dikkati çekerek, "Bence bu toplantı büyük bir başarıydı. Çok zamanlı, çok önemli, çok acildi. Çok karmaşık bir durumdayız ve tüm İslam ailesinin bir araya gelip diplomasi, barış çağrısında bulunması çok iyi bir girişim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasiye dayalı çözüm arayışlarını da vurgulayan Moratinos, "Onlar diplomasi, diyalog ve etkileşimi kullanmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bence asıl mesaj da bu." dedi.

"İslam dünyası adalet, onur ve saygıyı hak ediyor"

Toplantının ana teması olan "Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" başlığı çerçevesinde İslam dünyasının küresel sistemdeki yerini değerlendiren Moratinos, kültürler arası diyaloğun rolüne işaret ederek, Müslümanların küresel düzeyde ayrımcılığa uğramadan yaşama hakkı olduğunu vurguladı.

"İslam dünyası büyük bir topluluktur. Neredeyse 2 milyar insan, 8 milyarlık dünya nüfusunun önemli bir kısmını oluşturuyor. Avrupa, Orta Asya, Afrika dahil her kıtada Müslüman topluluklar var." diyen Moratinos, şunları kaydetti:

"Bu topluluklara korkudan uzak, gelişmeye açık, adalet, onur ve saygı içinde yaşama hakkı tanımalıyız. Artık İslam ülkeleri, Müslüman halklar saygı görmeli ve hiçbir ayrımcılığı, düşmanlığı, şiddeti veya şiddete teşviki kabul etmemeli."

Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ile mücadelede BM planı hazırlanıyor

BM İslamofobi ile Mücadele Özel Temsilciliği görevine yeni atanan Moratinos, bu alandaki ilk önceliklerini de İstanbul'da dile getirdiğini ve İİT Genel Kurulu'nda 10 maddelik bir eylem planı sunduğunu belirtti.

Moratinos, "Her ülkenin İslamofobiyle mücadele konusundaki ulusal stratejilerini desteklemeliyiz. Sosyal medyada çok fazla nefret söylemi ve nefret mesajı var, bunu durdurmamız gerek. Yasal çerçeveleri ele almalı, yasa boşluklarını analiz etmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

İslam dünyasındaki kutsal ve önemli alanların da haritalandırılarak korunması gerektiğinin altını çizen Moratinos, tüm bu çabaların "gelecek yıl tamamlanması hedeflenen" kapsamlı bir BM planına dahil edileceğini söyledi.

Moratinos, "Bu kapsamda birçok ülkeyi ziyaret edeceğim, İslam ülkelerinin görüşlerini ve önceliklerini doğrudan dinleyeceğim. Amacım, gelecek yıl New York'ta büyük bir etkinlik düzenleyerek İslam ülkelerinin barış, anlayış ve saygı yönünde duruşunu tüm dünyaya göstermek." ifadelerini kullandı.

İİT ile işbirliği artıyor

İİT ile BM Medeniyetler İttifakı arasında artan işbirliğine de işaret eden Moratinos, İİT'nin, BM Genel Kurulu'nda kendi özel temsilciliğinin oluşturulması için güçlü destek verdiğini belirtti.

"İİT, uluslararası topluma benim yeni görevimi ve yetkilerimi kabul ettirme konusunda öncülük etti. Şimdi artık daha operasyonel olacağız. Yakın temas halinde çalışacağız." diyen Moratinos, İİT İslamofobi Özel Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Mehmet Paçacı ile de görüştüğünü ve birlikte çalışacaklarını kaydetti.

"Türkiye öncü rol oynuyor"

Moratinos, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını da paylaşarak "Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmekten büyük onur ve ayrıcalık duydum. Bana çok değerli önerilerde ve yönlendirmelerde bulundu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Medeniyetler İttifakı'nın kurucularından biri olduğunu hatırlatan Moratinos, "Türkiye ve İspanya, bu inisiyatifin iki kurucu ülkesiydi. Bu yıl girişimin 20. yılını kutluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu vizyonla gurur duyduğunu gördüm." diye konuştu.

Türkiye'nin diplomatik alandaki aktif rolünü de takdirle dile getiren Moratinos, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, dünyanın en önemli aktörlerinden biri. Diplomatik alanda her zaman barış, anlayış ve sorunları diyalog yoluyla çözme çabasıyla öne çıkıyor. Türkiye ile ilişkilerimiz çok olumlu ve yoğun olacak."