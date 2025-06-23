BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos'tan, İstanbul'daki İİT toplantısına övgü Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos'tan, İstanbul'daki İİT toplantısına övgü Açıklaması

BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos\'tan, İstanbul\'daki İİT toplantısına övgü Açıklaması
23.06.2025 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi ve BM İslamofobi ile Mücadele Özel Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, İstanbul'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51.

Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi ve BM İslamofobi ile Mücadele Özel Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, İstanbul'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın çok zamanında ve önemli bir buluşma olduğunu belirterek, Türkiye'nin arabulucu rolünü takdirle karşıladığını söyledi.

"Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" temasıyla İstanbul'da düzenlenen İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılan Moratinos, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Moratinos, toplantının önemine dikkati çekerek, "Bence bu toplantı büyük bir başarıydı. Çok zamanlı, çok önemli, çok acildi. Çok karmaşık bir durumdayız ve tüm İslam ailesinin bir araya gelip diplomasi, barış çağrısında bulunması çok iyi bir girişim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasiye dayalı çözüm arayışlarını da vurgulayan Moratinos, "Onlar diplomasi, diyalog ve etkileşimi kullanmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bence asıl mesaj da bu." dedi.

"İslam dünyası adalet, onur ve saygıyı hak ediyor"

Toplantının ana teması olan "Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" başlığı çerçevesinde İslam dünyasının küresel sistemdeki yerini değerlendiren Moratinos, kültürler arası diyaloğun rolüne işaret ederek, Müslümanların küresel düzeyde ayrımcılığa uğramadan yaşama hakkı olduğunu vurguladı.

"İslam dünyası büyük bir topluluktur. Neredeyse 2 milyar insan, 8 milyarlık dünya nüfusunun önemli bir kısmını oluşturuyor. Avrupa, Orta Asya, Afrika dahil her kıtada Müslüman topluluklar var." diyen Moratinos, şunları kaydetti:

"Bu topluluklara korkudan uzak, gelişmeye açık, adalet, onur ve saygı içinde yaşama hakkı tanımalıyız. Artık İslam ülkeleri, Müslüman halklar saygı görmeli ve hiçbir ayrımcılığı, düşmanlığı, şiddeti veya şiddete teşviki kabul etmemeli."

Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ile mücadelede BM planı hazırlanıyor

BM İslamofobi ile Mücadele Özel Temsilciliği görevine yeni atanan Moratinos, bu alandaki ilk önceliklerini de İstanbul'da dile getirdiğini ve İİT Genel Kurulu'nda 10 maddelik bir eylem planı sunduğunu belirtti.

Moratinos, "Her ülkenin İslamofobiyle mücadele konusundaki ulusal stratejilerini desteklemeliyiz. Sosyal medyada çok fazla nefret söylemi ve nefret mesajı var, bunu durdurmamız gerek. Yasal çerçeveleri ele almalı, yasa boşluklarını analiz etmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

İslam dünyasındaki kutsal ve önemli alanların da haritalandırılarak korunması gerektiğinin altını çizen Moratinos, tüm bu çabaların "gelecek yıl tamamlanması hedeflenen" kapsamlı bir BM planına dahil edileceğini söyledi.

Moratinos, "Bu kapsamda birçok ülkeyi ziyaret edeceğim, İslam ülkelerinin görüşlerini ve önceliklerini doğrudan dinleyeceğim. Amacım, gelecek yıl New York'ta büyük bir etkinlik düzenleyerek İslam ülkelerinin barış, anlayış ve saygı yönünde duruşunu tüm dünyaya göstermek." ifadelerini kullandı.

İİT ile işbirliği artıyor

İİT ile BM Medeniyetler İttifakı arasında artan işbirliğine de işaret eden Moratinos, İİT'nin, BM Genel Kurulu'nda kendi özel temsilciliğinin oluşturulması için güçlü destek verdiğini belirtti.

"İİT, uluslararası topluma benim yeni görevimi ve yetkilerimi kabul ettirme konusunda öncülük etti. Şimdi artık daha operasyonel olacağız. Yakın temas halinde çalışacağız." diyen Moratinos, İİT İslamofobi Özel Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Mehmet Paçacı ile de görüştüğünü ve birlikte çalışacaklarını kaydetti.

"Türkiye öncü rol oynuyor"

Moratinos, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını da paylaşarak "Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmekten büyük onur ve ayrıcalık duydum. Bana çok değerli önerilerde ve yönlendirmelerde bulundu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Medeniyetler İttifakı'nın kurucularından biri olduğunu hatırlatan Moratinos, "Türkiye ve İspanya, bu inisiyatifin iki kurucu ülkesiydi. Bu yıl girişimin 20. yılını kutluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu vizyonla gurur duyduğunu gördüm." diye konuştu.

Türkiye'nin diplomatik alandaki aktif rolünü de takdirle dile getiren Moratinos, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, dünyanın en önemli aktörlerinden biri. Diplomatik alanda her zaman barış, anlayış ve sorunları diyalog yoluyla çözme çabasıyla öne çıkıyor. Türkiye ile ilişkilerimiz çok olumlu ve yoğun olacak."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Miguel Angel Moratinos, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, istanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos'tan, İstanbul'daki İİT toplantısına övgü Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi

20:11
Katar: İran’a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
08:43
Nereden nereye 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
08:37
Hindistan’da skandal görüntü Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 20:35:21. #7.13#
SON DAKİKA: BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos'tan, İstanbul'daki İİT toplantısına övgü Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.