BM Misyonu Libya'da Süresini Uzattı - Son Dakika
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BM Misyonu Libya'da Süresini Uzattı

Libya Meclis Başkanı ve Başkanlık Konseyi, BM'nin misyon süresini uzatmasını memnuniyetle karşıladı.

01.11.2024 18:46
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Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Birleşmiş Milletler'in (BM), Libya'daki BM misyonunun (UNSMIL) görev süresini uzatma kararından memnun olduğunu açıkladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, yaptığı yazılı açıklamada, "BM'nin UNSMIL'in görev süresini uzatma kararıyla Libya halkının yanında durma taahhüdünü teyit ettiğini" belirtti.

Öte yandan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya'daki BM misyonunun önemine değinerek, görev süresinin uzatılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen oylamayla, dün, Libya'daki BM misyonunun (UNSMIL) görev süresinin 31 Ocak 2025'e kadar uzatılması kararı alınmıştı.

UNSMIL, Libya makamlarının 2011'deki çatışmalar nedeniyle ülkedeki siyasi geçiş sürecini destekleme talebi üzerine BM Güvenlik Konseyince 16 Eylül 2011'de kurulan özel siyasi misyon olarak biliniyor.

Misyon, 98 yerel personel, 210 uluslararası personel ve 6 BM gönüllüsüyle, Libya'daki askeri güçler ve ekonomik kurumlardaki bölünmüşlüğe son vermek için çalışıyor ve çatışan taraflar arasında ara buluculuk görevi yürütüyor.

BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, 16 Nisan'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e istifasını sunduğunu bildirmişti.

Bathily'in istifasının ardından BM Libya Destek Misyonuna yeni bir temsilci atanmamış, Misyon, mevcut Başkan Vekili Stephanie Koury'nin yönetimine bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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