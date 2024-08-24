BM: Myanmar'daki Rohingya sorunu devam ediyor

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'daki Rohingya (Arakan) halkının ve diğer topluluklarının zorla yerinden edilmesinin 7'inci yıl dönümünde bölgedeki sorunların devam ettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreteri Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rohingya halkının ve diğer toplulukların Myanmar'ın Arakan Eyaleti'nden zorla kitlesel olarak yerinden edilmesinin üzerinden 7 yıl geçti. Yaklaşık 1 milyon Arakanlı şu anda Bangladeş'te." ifadelerine yer verdi.

Myanmar'da son zamanlarda çatışmaların yeniden artması nedeniyle hala binlerce Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e sığınmaya çalıştığını belirten Dujarric, bölgedeki insani durumun "vehametine" dikkati çekti.

Dujarric, "Silahlı çatışmalar Arakan Eyaleti'nde tırmanırken "ayrımcılık ve zulüm görmeye devam eden Arakanlılar da dahil" Myanmar halkının mevcut savunmasız durumunun "daha da kötüleştiğini" bildirerek, Genel Sekreter'in (Antonio Guterres), Myanmar'daki çatışmanın tüm taraflarını "şiddeti sona erdirmeye" ve yürürlükteki uluslararası insan hakları standartlarına ve uluslararası insancıl hukuka uygun şekilde "sivillerin korunmasını sağlamaya" çağırdığını kaydetti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.