BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'taki merkezinde, Gazze'nin yıkıma uğramış kentsel manzarasını yansıtan büyük ölçekli bir fotoğrafın yanı sıra Gazze'deki Filistinlilerin hayatını betimleyen bir sergi açıldı.

Filistin Halkıyla Dayanışma Uluslararası Günü dolayısıyla düzenlenen sergiye, BM Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanılmasına İlişkin Komitesi (CEIRPP), Filistin'in BM Daimi Temsilciliği ve Filistin Müzesi ev sahipliği yaptı.

"Başını çevirme: İşgal altındaki Filistin toprağı Gazze'de yıkıntılar arasında yaşayan insanlar" başlıklı serginin açılışında konuşan Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "Bu sergi, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına uygulanan trajediyi, soykırımı anlatıyor." dedi.

Mansur, Gazze'de insanlığa karşı işlenen suçların durdurulması ve sorumluların hesap vermesi gerektiği çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed ve CEIRPP'in Başkanı Coly Seck'in yanı sıra onlarca BM Daimi Temsilcisinin katıldığı açılışta Mansur, daha sonra katılımcılara sergiyi gezdirdi.

BM ana ziyaretçi girişindeki alanda kurulan sergide, Gazze'nin yıkıma uğramış kentsel manzarasını gösteren büyük ölçekli fotoğraf, yaklaşık 10 metrelik bir duvarda tek parça halinde sergileniyor.

Sergide ayrıca fotoğrafın önündeki dijital ekranda Gazze'deki Filistinlilerin hayatından kesitler sunuluyor.

Sergi, 5 Ocak 2027'ye kadar açık kalacak.