BM, Orta Afrika'daki Yaptırımları Uzattı - Son Dakika
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BM, Orta Afrika'daki Yaptırımları Uzattı

BM, Orta Afrika\'daki Yaptırımları Uzattı
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BM Güvenlik Konseyi, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki silahlı gruplara yaptırımları 2027'ye uzattı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 30 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren silahlı gruplara ve ülkedeki barış sürecini baltalayan diğer kişilere yönelik yaptırımları 31 Temmuz 2027'ye kadar uzattı.

15 üyeli konsey tarafından çarşamba günü oy birliğiyle kabul edilen 2827 sayılı karar kapsamında, yaptırımların uygulanmasına yardımcı olan Uzmanlar Paneli'nin görev süresi de 31 Ağustos 2027'ye kadar uzatıldı.

Güvenlik Konseyi, 2024 yılında Orta Afrika Cumhuriyeti hükümetine yönelik silah ambargosunu kaldırmış, ancak ülkede faaliyet gösteren silahlı gruplar ve bağlantılı kişilere uygulanan silah ambargosunu sürdürmüştü. Konsey ayrıca, Yaptırım Komitesi tarafından belirlenen kuruluşlar ve kişiler için varlık dondurma ile seyahat yasağı gibi hedefli tedbirleri yürürlükte bırakmıştı.

Kaynak: Xinhua

Orta Afrika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Orta Afrika'daki Yaptırımları Uzattı - Son Dakika

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