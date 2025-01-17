BM Orta Doğu Koordinatörü Kaag Atandı

Güncel

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü'ne geçici olarak Sigrid Kaag'ı atadığı bildirildi.

BM Sözcülük Ofisi'nden atamaya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Guterres, daha önce görevi yürüten Tor Wennesland'a teşekkürlerini iletti.

Kaag'ın geçici olarak BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü görevini üstleneceğini kaydeden Guterres, BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörlüğü görevinin de yine Kaag tarafından sürdürüleeğini aktardı.

Daha önce dışişleri bakanlığı dahil Hollanda hükümetinde üst düzey görevler üstlenen ve BM sisteminde de kıdemli görevler yürüten Kaag, Hollandaca, Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Arapça biliyor.

Wennesland, kasım 2024'te görevden ayrılacağını duyurmuştu.