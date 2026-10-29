BM raportörleri Fransa'da öğrencilere yönelik şiddet karşısında dehşete kapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

BM raportörleri Fransa'da öğrencilere yönelik şiddet karşısında dehşete kapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM raportörleri, Fransa'da öğrenci ve gençlerin gösterilerinde maruz kaldığı şiddet nedeniyle dehşete kapıldıklarını bildirdi. Açıklamada aşırı güç ve toplu gözaltıların uygun yanıt olmadığı belirtildi; eylemlerde yaklaşık 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Fransa'da taleplerinin yerine getirilmesi için gösteri yapan öğrenciler ve gençlerin uğradığı şiddetin düzeyi nedeniyle dehşete kapıldıklarını bildirdi.

BM raportörleri, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Fransa genelindeki yürüyüşlere işaret edilen açıklamada, hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir devlette aşırı güç kullanımı, şiddet ve toplu tutuklamaların toplumsal protesto hareketine uygun yanıtlar olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Fransa genelinde uzun zamandır beklenen talepleri dile getirmek için gösteri yapan öğrencilerin ve gençlerin maruz kaldığı şiddet düzeyi karşısında dehşete kapıldık." ifadeleri kullanıldı.

İşleyen bir eğitim sistemi, eğitim için insana yakışır maddi koşullar, uygun okul ve üniversite programları gibi taleplerin öğretmenler tarafından uzun zamandır dile getirildiği hatırlatılan açıklamada, Eylül 2026 ortalarından itibaren önce lise öğrencileri arasında, ardından da üniversite öğrencilerinin katılımıyla Fransa'da bir hareketin ivme kazanmaya başladığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yetkililer ekim ayında diyalogu kolaylaştırmak ve öğrencilerin taleplerine yanıt vermek için çeşitli girişimler başlatmış olsa da protestolara öncelikle güvenlik odaklı bir yanıt verilmesi, seferberliğin temel nedenlerinin göz ardı edilmesine yol açtı. Eğitim hakkının uygulanması uluslararası bir yükümlülüktür ve özellikle de mevcut kaynakların azami ölçüde seferber edilmesini gerektirir. Polis operasyonları sırasında reşit olmayan göstericilerin maruz kaldığı ciddi ve bazı durumlarda geri dönüşü olmayan yaralanmalar kabul edilemez ve haklı gösterilemez."

Polis memurlarının yaralanmasından, çok sayıda binanın hasar görmesinden ve dükkanların tahrip edilmesinden dolayı üzüntü duyulduğu aktarılan açıklamada, bu şiddet eylemleri kınandı.

Açıklamada, bunların soruşturulması ve faillerin adalete teslim edilmesi için önlemler alınması çağrısı yapıldı.

"Çoğunluğu reşit olmayanlardan oluşan birkaç bin kişiyi etkileyen tutuklama ve gözaltıların boyutu orantısız görünüyor ve göstericilerin ifade özgürlüklerini ve barışçıl toplanma haklarını kullanmalarını engelliyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, BM raportörlerinin konuyla ilgili Fransız yetkililerle temas halinde olduğu da kaydedildi.

Fransa'daki eylemler

Fransa'da lise öğrencileri eğitim koşullarının iyileştirilmesi için haftalardır eylem düzenliyor.

Üniversite öğrencilerinin de desteklediği eylemler kapsamında yaklaşık 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Lise eylemleri kapsamında bir öğrenci bir gözünü, bir diğeri ise bir elini kaybetmişti.

Kaynak: AA
GüncelFransaEğitimDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Divriği’de yolda kalan Alman gezgine köylü ailenin 11 günlük misafirliği gözyaşıyla bitti Divriği'de yolda kalan Alman gezgine köylü ailenin 11 günlük misafirliği gözyaşıyla bitti
Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Brezilya’da seçimi kaybeden Flavio Bolsonaro ABD’ye kaçtı Brezilya'da seçimi kaybeden Flavio Bolsonaro ABD'ye kaçtı
Çağatay Ulusoy’un kardeşini görenler şaşkın İkizi sananlar var Çağatay Ulusoy'un kardeşini görenler şaşkın! İkizi sananlar var
Görüntüler İzmir’den Mezarlık yakınında zıpladılar Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılar
23:07
Netanyahu’nun partisinin, “Arap partileri oyları çaldı“ iddiasına yalanlama
Netanyahu'nun partisinin, "Arap partileri oyları çaldı" iddiasına yalanlama
22:28
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
22:25
Van’da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
Van'da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
21:46
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran “masaj“ iddiası
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran "masaj" iddiası
21:02
Fed, faizi sabit bıraktı
Fed, faizi sabit bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 03:25:12. #7.12#
SON DAKİKA: BM raportörleri Fransa'da öğrencilere yönelik şiddet karşısında dehşete kapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android