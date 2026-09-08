BM raportörü 12 ülkeye destek verdi, diğer devletler de ticaret yasağını takip etmeli - Son Dakika
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BM raportörü 12 ülkeye destek verdi, diğer devletler de ticaret yasağını takip etmeli

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BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İngiltere ve Fransa dahil 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacağını duyurmasını memnuniyetle karşıladı. Albanese, diğer devletlerin de bu kararı takip etmesi ve hukukun üstünlüğüne saygının yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İngiltere ve Fransa dahil 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacağını duyurmasına ilişkin, "Diğer devletler de bunu takip etmeli, üzerine inşa etmeli, hukukun üstünlüğüne saygıyı yeniden tesis etmeli." ifadelerini kullandı.

Albanese, İngiltere ve Fransa dahil 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacağını duyurmasına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

İngiltere'nin açıkladığı ticaret yasağının sonuçları olması gerektiğine vurgu yapan Albanese, "Diğer devletler de bunu takip etmeli, üzerine inşa etmeli, hukukun üstünlüğüne saygıyı yeniden tesis etmeli." ifadelerini kullandı.

Albanese, adaletin yayılması temennisinde bulunarak, "ABD'nin bir kez olsun başkalarını suç ortaklığına zorlamak yerine onlardan ilham aldığını hayal edin." ifadelerini kullandı.

Bir başka paylaşımında İngiltere hükümetinin İsrail'in işgali ve yasa dışılığı konusundaki tutumunu memnuniyetle karşıladığını kaydeden Albanese, "Filistin'in kendi kaderini tayin hakkını baltalayan tüm politikaları henüz tersine çevirmese dahi çok ihtiyaç duyulan bir başlangıç. Umarım İngiltere hükümeti ve halkı kararlı duruşunu korur. Baskı şiddetli olacak." ifadelerini kullandı.

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, bugün yaptıkları ortak yazılı açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretini yasaklama yönünde adım atacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İngiltere, Filistin, Politika, Fransa, Güncel, Son Dakika

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