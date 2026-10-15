BM raporu, 168 ülkede 25 yıllık dönüşümün kapsayıcılığı garanti etmediğini gösterdi - Son Dakika
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BM raporu, 168 ülkede 25 yıllık dönüşümün kapsayıcılığı garanti etmediğini gösterdi

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BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi'nin raporu, dönüşüm yaşayan toplumlarda sosyal imkan dengesizliğine dikkat çekti. 168 ülkede 25 yıllık ekonomik, dijital ve enerji dönüşümünü inceleyen rapor, benzer seviyedeki ülkelerin farklı kapsayıcılık sonuçları ürettiğini ortaya koydu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi (DESA) tarafından yayımlanan yıllık raporda, dönüşüm yaşayan toplumlarda insanların sosyal imkanlar açısından içinde bulunduğu dengesiz duruma dikkat çekildi.

BM Politika Koordinasyonu Sorumlusu ve Genel Sekreter Yardımcısı Bjorg Sandkaer ve Kalkınma Araştırmaları Birimi Başkanı Rashmi Banga, BM günlük basın toplantısında, 2026'da dünyanın sosyal yapısıyla ilgili sorunları ortaya koyan raporu paylaştı.

Raporda, genel olarak sosyal içermenin yalnızca bir sosyal hedef olmadığı, daha güçlü ekonomiler, daha güvenilir kurumlar ve daha dirençli toplumlar için bir temel oluşturduğu üzerinde de duruldu.

Bugün insanların "olağanüstü inovasyonların, hayranlık uyandıran teknolojilerin ve büyük bir refahın" olduğu bir dünyada yaşadığını belirten Sandkaer, buna rağmen milyonlarca kişinin "insani iş imkanından, kaliteli eğitimden, sağlık hizmetlerinden, dijital bağlantı olanaklarından ve topluma anlamlı bir şekilde katılmaktan" mahrum olduğunu dile getirdi.

Sandkaer, bu konuda temmuzda yayımlanan bir rapora atıfta bulunarak, hala 2 milyardan fazla insanın internet erişiminden yoksun olduğunu, 730 milyon insanın elektriğe erişemediğini hatırlattı.

Son raporda ortaya çıkan sonuca dair dünyanın farklı bölgelerinden örnekler veren Sandkaer, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal içerme, yani hiç kimseyi geride bırakmama, sadece yapılması gereken doğru şey değil, aynı zamanda yapılması gereken akıllıca bir şeydir. Dünyamızı yeniden şekillendiren dönüşümlerin başarısı, herkesin bu süreçlere katılma ve bunlardan yararlanma fırsatlarına, yeteneklerine ve imkanlarına sahip olup olmamasına bağlı olacaktır."

Rapor, en iyi ülkelerde bile sosyal dönüşümlerin kapsayıcı olmadığını gösteriyor

BM Kalkınma Araştırmaları Birimi Başkanı Banga, 2026 raporunun, en iyi dönüşümün yaşandığı ilk 4 ülkede bile bu dönüşümlerin otomatik kapsayıcılığı içermediğine dair "ampirik kanıtlar" sunduğunu söyledi.

Banga, "Rapor, 168 ülke genelinde ekonomik, dijital ve enerji dönüşümlerinde 25 yıllık ilerlemeyi sosyal ve ekonomik eşitlikle birlikte ölçüyor, benzer gelir ve dönüşüm seviyelerine sahip ülkelerin çoğu zaman çok farklı kapsayıcılık sonuçları elde ettiğini buluyor." dedi.

Raporda, sosyal kapsayıcılığın "bir maliyet değil, yatırım" olduğu sonucuna vardıklarını vurgulayan Banga, şunları kaydetti:

"Sonuç olarak rapor, kalkınma planlamasında bir paradigma değişikliği çağrısında bulunuyor yani yapısal dönüşümden sosyal olarak kapsayıcı dönüşüme geçişi. Bu, kalkınma düşüncesinde, ömür boyu tek bir eğitim yerine yaşam boyu öğrenmeye geçiş gibi bir değişiklik gerektirecektir."

Kaynak: AA
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