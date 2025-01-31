BM Raporu: Myanmar'da Sivil Ölümler Artıyor

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Myanmar ordusunun, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymasına ilişkin BM İnsan Hakları Ofisi'nin son raporunu paylaştı.

Myanmar'daki askeri yönetimin, geçen yıl sivillere yönelik şiddetin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını kaydeden Türk, 2024'ün, darbeden sonra en ağır sivil ölümlerinin yaşandığı yıl olduğunu belirtti.

Türk, "İktidar üzerindeki kontrolü zayıflayan ordu, 2024 boyunca sivillere ve sivillerin yaşadığı bölgelere karşı ardı ardına misilleme hava saldırıları ve topçu ateşi başlattı. Binlerce genç askerlik hizmeti için zorlandı. Keyfi tutuklamalar ve soruşturmalar gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Ordunun şiddetini artırması dolayısıyla kitlesel yerinden edilmelerin yaşandığına işaret eden Türk, doğal afetler karşısında bile insani yardım görevlilerine erişimin engellediğinin altını çizdi.

Türk, "Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) verilerine göre, son 4 yılda 1144 kadın ve 709 çocuk olmak üzere en az 6 bin 231 sivil ordu tarafından öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl, 531 kadın ve 248 çocuk olmak üzere en az 1824 kişi öldürüldüğünü aktaran Türk, 2023'te bu sayının 1639 olduğunu bildirdi.

Türk, "Dört yıl sonra siviller için sahadaki durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini görmek çok üzücü. Bu vahşete acilen son verilmediği ve faillerin hesap verebilirliği sağlanmadığı takdirde sivil kayıplar artmaya devam edecek, siviller için genel durum kaçınılmaz olarak kötüleşmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle bölgedeki nüfuz sahibi devletlere, Myanmar'daki şiddete son verme konusunda daha fazla çaba gösterme çağrısında bulunan Türk, uluslararası toplumun işlenen suçlara karşı cezasızlığın sona erdirilmesi için adım atılması gerektiğini bildirdi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den Eylül 2024'e kadar en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.