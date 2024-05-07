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BM Raporuna Göre Dünya Genelinde 281 Milyon Uluslararası Göçmen Var

BM Raporuna Göre Dünya Genelinde 281 Milyon Uluslararası Göçmen Var

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yayımlanan '2024 Dünya Göç Raporu'na göre, dünya genelinde 281 milyon uluslararası göçmen bulunuyor ve yerinden edilenlerin sayısı 117 milyona ulaştı. Raporda, uluslararası göçün insani gelişme ve ekonomik büyümenin itici gücü olduğu ve bağışların artış gösterdiği belirtiliyor. Ancak yerinden edilme krizlerine acil çözüm bulunması gerektiği vurgulanıyor.

07.05.2024 14:57
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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), dünya genelinde 281 milyon uluslararası göçmen olduğunu, yerinden edilenlerin sayısının 117 milyona ulaştığını bildirdi.

IOM tarafından rekor sayıda yerinden edilmiş kişi ve düzensiz göçmen sayısındaki büyük artış dahil küresel göç yapısındaki önemli değişiklikleri ortaya koyan "2024 Dünya Göç Raporu" yayımlandı.

Raporda, uluslararası göçün insani gelişme ve ekonomik büyümenin itici gücü olmaya devam ettiği, bu alandaki uluslararası bağışların 2000'den 2022'ye kadar yüzde 650'den fazla artarak 128 milyar dolardan 831 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

Birçok analistin bağışların Kovid-19 salgını nedeniyle önemli ölçüde azalacağı yönündeki tahminlerine rağmen bu alandaki artışın devam ettiği belirtildi.

Raporda, 831 milyar dolarlık bağışın 647 milyar dolarının düşük ve orta gelirli ülkelere gönderildiği belirtilerek, bağışların bu ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılasının önemli bir bölümünü oluşturabileceği ifade edildi. Bağışların, bu ülkelerdeki doğrudan yabancı yatırımı aştığı aktarıldı.

Yerinden edilmeler acil çözüm bekliyor

Uluslararası göçün insani gelişmeyi desteklemesi devam ederken bu konudaki zorlukların da sürdüğüne işaret edilen raporda, "Dünya genelinde tahmini olarak 281 milyon uluslararası göçmen bulunurken çatışma, şiddet, doğal felaket ve diğer nedenlerle yerinden edilen kişilerin sayısı 2022'nin sonunda en yüksek seviyeleri yakalayarak 117 milyona ulaştı. Bu durum da yerinden edilme krizlerine çözüm bulmanın aciliyetini ortaya koyuyor." denildi.

Göçün, insanlık tarihinin ayrılmaz bir parçası olduğu ve çoğu zaman sansasyonel anlatıların gölgesinde kaldığı, yaşanan göçlerin çoğunun düzenli, güvenli ve bölgesel olduğu bildirilen raporda, bunların doğrudan fırsatlar ve geçim kaynaklarıyla bağlantılı olduğuna işaret edildi.

Raporun gerçek olmayan söylemleri ortadan kaldırmaya yardımcı olmayı, kritik bilgiler sağlamayı, insan hareketliliğinin zorluklarını ve fırsatlarını ele alma konusunda anlamlı eylemlere ilham vermeyi amaçladığı da vurgulandı.

Raporda görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, raporun kanıta dayalı veriler ve analizler yoluyla insan hareketliliğinin karmaşıklığının ortaya çıkmasına yardımcı olduğuna işaret etti.

Pope, "Belirsizlikle boğuşan bir dünyada göç dinamiklerini anlamak, bilinçli karar alma ve etkili politika tepkileri için hayati önem taşıyor. Rapor, uzun süredir devam eden eğilimlere ve ortaya çıkan zorluklara açıklık getirerek bu anlayışı geliştiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Raporuna Göre Dünya Genelinde 281 Milyon Uluslararası Göçmen Var - Son Dakika

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