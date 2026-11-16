BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'deki yerleşim bölgelerini hedef alan saldırılarının sürdüğü uyarısında bulunarak, bu saldırıların yardım çalışanları da dahil olmak üzere sivillerin hayatını tehlikeye atmaya devam ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

Haq, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yetkililerinin, İsrail'in Gazze'deki yerleşim bölgelerini hedef alan saldırılarının sürdüğü uyarısında bulunarak, bu saldırıların yardım çalışanları da dahil olmak üzere sivillerin hayatını tehlikeye atmaya devam ettiğini belirttiğini aktardı.

Sözcü Yardımcısı Haq, "İsrail, dün Refah'ta BM öncülüğündeki bir yakıt konvoyuna çok yakın bir noktayı hava saldırısıyla vurdu. Özellikle yakıt taşıyan araçlar dahil, personelimizin yakınındaki hedeflere yapılan bu saldırıların onları kabul edilemez risklere maruz bırakmasından endişe duyuyoruz." dedi.

AA muhabirinin, bu saldırı hakkında BM'nin İsrail ile temasa geçip geçmediği ve ne tür açıklama yapıldığı sorusuna Haq, "Bu konuyu muhataplarımızla görüştük. Bunu sürekli yapıyoruz ve insani yardım çalışmalarımızı sürdürebilmemiz için gerekli tüm çatışma önleme tedbirlerinin alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ancak özellikle, az önce de belirttiğim gibi, yakıt taşıyan araçlarımızın güvenli bir yerde ve herhangi bir saldırıdan uzak tutulmasını sağlamak istiyoruz." yanıtını verdi.

Öte yandan, Gazze'deki insani yardımların durumuna dikkati çeken Haq, BM sağlık ortaklarının, Gazze'de tüm ilaçların yüzde 42'sinden fazlasının, temel kemoterapi ilaçlarının yaklaşık yüzde 55'inin ve açık kalp ameliyatı ve kardiyak için gerekli malzemelerin yaklaşık yüzde 73'ünün neredeyse tamamen tükendiğini belirttiğini ifade etti.

Haq, bu ve diğer acil ihtiyaç açıklarını kapatmak için çok daha fazla insani yardım fonuna ve İsrail tarafından kısıtlanan Gazze'ye girişlerin açılmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.