BM Sözcüsü: Refah\'taki tıbbi tesisler işlevsiz kalabilir

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, " Refah'taki tıbbi tesisler yakında işlevsiz kalabilir ya da erişim sağlanamayabilir." dedi.

BM Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında, sahadaki ortaklarından edindikleri bilgileri aktararak, İsrail'in Refah'taki En-Neccar Hastanesinin acilen boşaltılmasını talep ettiğini söyledi.

Söz konusu hastanenin Gazze'de halen işlevsel halde olan tek diyaliz merkezine sahip olduğuna dikkati çeken Dujarric, bu merkezin en az 200 hasta için yaşam kaynağı teşkil ettiğini söyledi.

Dujarric, "Refah'taki tıbbi tesisler yakında işlevsiz kalabilir ya da erişim sağlanamayabilir." ifadelerini kullandı.

BM'nin Refah'ta kalmaya devam ettiğini ve yardım sağlamak için uğraştığını kaydeden Dujarric, aynı zamanda Refah'tan ayrılan ailelere destek vermek için kuzeye doğru yardım yaptıklarını söyledi.