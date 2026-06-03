BM: Savaşlarda Çocuklar En Çok Mağdur Olanlar

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelindeki savaşlarda yaşanan acımasız çatışmalar ve ayrım gözetmeyen saldırıların en ağır bedelini çocukların ödediğine dikkati çekerek, ateşkes ve barış anlaşmalarının ihlal edilmesinin çocukların karşı karşıya olduğu krizi derinleştirdiğini belirtti.

AA muhabirinin 4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü dolayısıyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" başlıklı raporundan derlediği bilgilere göre, dünyanın dört bir yanındaki savaşların yükünü en fazla çocuklar çekiyor.

Ocak-Aralık 2024 dönemini kapsayan raporda, silahlı çatışmaların çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin eğilimler ile çocuklara yönelik işlenen ihlallere dair veriler yer aldı.

Raporda, BM tarafından doğrulanmış çocuklara karşı işlenen ağır ihlallerdeki eğilimlerin yer aldığına işaret edilerek, "2024'te silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik şiddet, 2023'e kıyasla ağır ihlal sayısında yüzde 25'lik şaşırtıcı bir artışla benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı. Çocuklar, acımasız çatışmaların ve ayrım gözetmeyen saldırıların yükünü taşıdı. Çocukların ateşkeslerin ve barış anlaşmalarının göz ardı edilmesinden ve derinleşen insani krizlerden etkilendi." ifadesi yer aldı.

Raporda, BM'nin 41 bin 370 ağır ihlali doğruladığı belirtilerek, bunların 36 bin 221'inin 2024'te, 5 bin 149'unun ise daha önce işlendiği ancak 2024'te doğrulandığı ve ihlallerin 2024'te 22 bin 495 çocuğu etkilediği vurgulandı.

Devlet aktörleri ve silahlı grupların çocuklara sağlanan özel korumalara saygısızlık ve ciddi ihlallerde bulunma konusunda ısrarlı ve açık bir örüntü sergilediğine dikkat çekilerek, çocuklara kasten zarar verildiğinin altı çizildi.

Raporda, en yüksek sayıda ağır ihlallerin 8 bin 544 ile işgal altındaki Filistin topraklarında yaşandığına işaret edilerek, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 4 bin 43, Somali'de 2 bin 568, Nijerya'da 2 bin 436 ve Haiti'de 2 bin 269 ihlalin doğrulandığı bilgisine yer verildi.

İhlal sayısındaki en keskin yüzdesel artışların yüzde 545 ile Lübnan'da, yüzde 525 ile Mozambik, yüzde 490 ile Haiti, yüzde 235 ile Etiyopya ve yüzde 105 ile Ukrayna'da yaşandığı raporda yer aldı.

"Çapraz ateş sonucu çocuklar öldürüldü ve sakat bırakıldı"

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Öldürme ve sakat bırakma, 11 bin 967 çocuğu etkileyen en yaygın ağır ihlal olmaya devam etti. Kayıpların çoğu, savaş artığı patlayıcılar ve patlayıcı mühimmatın yanı sıra çatışma ve kalabalık alanlarda patlayıcı silahların kullanılması sonucu meydana geldi. Patlayıcı maddelerin kullanımı ve çatışan taraflar arasındaki çapraz ateş sonucu çocuklar öldürüldü ve sakat bırakıldı. Bu durum genellikle ömür boyu sürecek engellere yol açtı. Okullar ve hastaneler de dahil sivil hedeflere yönelik saldırılar, çocukların savunmasızlığını önemli ölçüde artırdı."

BM'nin barış koruma operasyonlarının ve özel siyasi misyonlarının azaltılmasının çocuk koruma için küresel fonlamanın düşürülmesiyle birleştiği belirtilen raporda, bu durumun, BM'nin ciddi ihlalleri doğrulama ve bunlara yanıt verme kapasitesini önemli ölçüde azaltarak çocuk korumasını olumsuz etkilediği vurgulandı.