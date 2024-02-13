BM, Sudan\'da telekomünikasyon kesintilerine son verilmesini talep etti

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Sudan'da temel hizmetlere ve fon transferlerine erişimi engelleyen ve insani yardımı aksatan telekomünikasyon kesintilerine son verilmesi çağrısında bulundu.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada kesintileri "kabul edilemez" olarak nitelendiren Griffiths, ilgili herkese, savaştan yorgun düşmüş ülke genelinde ağ erişimini derhal yeniden sağlama çağrısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus da Griffiths'i destekleyerek kesintilerin "sağlık operasyonlarını sekteye uğrattığı" uyarısında bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), kesintilerin Sudan'da insani ihtiyaçların rekor seviyelere ulaştığı bir dönemde yaşandığını belirtti. Bu yıl ülkede yaklaşık 25 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

OCHA, "Henüz geçen hafta, ortaklarımızla beraber, Sudan'daki yaklaşık 14,7 milyon insana hayat kurtaran yardım ve koruma hizmetlerini ulaştırabilmek için 2024 İnsani İhtiyaç ve Müdahale Planı'nı başlattık" açıklamasını yaptı.

Geçen yıl 15 Nisan'da başkent Hartum'da Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasında bir iç savaş patlak vermişti. İç savaş daha sonra Sudan'ın tarım merkezi El Cezire de dahil olmak üzere birçok eyalete yayılarak tarımsal üretimi büyük oranda sekteye uğratmıştı.

OCHA, geçen hafta yaptığı açıklamada ülkede tahminen 18 milyon insanın gıda güvencesinden yoksun olduğunu ve bu sayının geçen yıla göre 10 milyon daha fazla olduğunu belirtti.

Geçen ay BM Uluslararası Göç Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Sudan'da 9 milyon kişinin çatışmalar nedeniyle evlerini terk ettiği, 1,7 milyon kişinin ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldığı belirtilmişti.