Suriye'de Gıda Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
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Suriye'de Gıda Krizi Derinleşiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana insani ihtiyaçların en yüksek seviyede olduğunu ve 13 milyon kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bulunduğunu bildirdi.

10.09.2024 19:46
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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana insani ihtiyaçların en yüksek seviyede olduğunu ve 13 milyon kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bulunduğunu bildirdi.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'ye ilişkin yeni raporunu yayımladı.

Suriye'nin kontrolden çıkma tehlikesi taşıyan ve endişe verici bir insani krize doğru sürüklendiği konusunda uyarının yer aldığı raporda, bu yıl için insani ihtiyaçların yalnızca 4'te 1'inin finanse edildiği belirtildi.

Raporda, "İhtiyaçlar, çatışmanın başlangıcından bu yana en yüksek seviyede. 13 milyon Suriyeli akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya ve 650 binden fazla çocukta ciddi yetersiz beslenme nedeniyle bodurluk belirtileri görülüyor." ifadeleri yer aldı.

Filistin'deki çatışmalar nedeniyle artan bölgesel gerginliklerin, Suriye genelinde İranlıları ve İran destekli milisleri hedef alan İsrail hava saldırılarının yoğunlaşmasına yol açtığı ve en az üç olayda sivil kayıplara neden olduğu vurgulanan raporda, 8 Eylül'de Hama ilinde düzenlenen saldırı dahil bu tür hava saldırılarının araştırıldığı kaydedildi.

Raporda, İran'a bağlı grupların 7 Ekim 2023'ten bu yana Suriye'nin doğusundaki ABD üslerine 100'den fazla kez saldırdığı ve ABD'nin de bu saldırılara karşılık verdiği hatırlatıldı.

Suriye'nin kuzeybatısında şiddetin yoğunlaştığı kaydedilen raporda, rejim güçlerinin İdlib bölgesindeki yoğun nüfuslu kent merkezlerindeki yasa dışı saldırılarında sivilleri öldürüldüğü ve yaraladığı ifade edildi. Raporda, ülkenin güneyindeki Dera ile Suveyda ilinde yaşayan sivillerin hayat güvencesinin olmadığı, sivillerin her an kaçırılma, işkence ve öldürülme riski yaşadığı vurgulandı.

Rejimin işkence eylemlerini sürdüğüne dair makul gerekçeler bulunduğuna işaret edilen raporda, rejimin gözaltına aldığı kişilerin ölümünün belgelendiği kaydedildi.

Terör örgütü PKK/ YPG'nin kamplarında 30 bin çocuk korkunç koşullarda yaşıyor

Raporda, "Suriye genelinde acımasız gözaltı uygulamaları devam etti. Bu durum, tüm gözaltına alan aktörlerin savaş suçları işlemeye devam ettiğini, devlet gözetiminde ise insanlığa karşı suçlar işlendiğini bir kez daha doğruladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Öte yandan raporda görüşlerine yer verilen BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Pinheiro, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde rejim güçleri, terör örgütü PKK/YPG, İran destekli milisler ve Arap aşiretleri arasında çatışmaların arttığını ve bunun da Suriye'nin kuzeydoğusundaki nüfusun kökleşmiş sorunlarını çoğalttığını bildirdi.

Komisyon üyesi Lynn Welchman da terör örgütü PKK/YPG'nin, ebeveynlerinin DEAŞ'lı teröristlerle bağlantısı olduğu gerekçesiyle Hol ve Roj kamplarında tuttuğu 30 bin çocuğun korkunç koşullarda yaşadığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'de Gıda Krizi Derinleşiyor - Son Dakika

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