BM: Suriye'de savaş kalıntısı patlamalarında 9 kişi öldü, 5'i Dera'da çocuk - Son Dakika
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BM: Suriye'de savaş kalıntısı patlamalarında 9 kişi öldü, 5'i Dera'da çocuk

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BM, Suriye'nin 6 bölgesinde geçen hafta savaş kalıntısı patlayıcıların infilak etmesi sonucu 6'sı çocuk 9 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını açıkladı. En ölümcül vaka Dera'da bir kara mayınının 5 çocuğun ölümüne yol açması olurken, en fazla vaka Rakka'da kaydedildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de, iç savaştan kalan mühimmatın patlaması sonucu 6'sı çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin gazetecileri bilgilendirdi.

Savaş kalıntısı patlayıcıların siviller, özellikle de çocuklar için oluşturduğu tehlikenin son derece endişe verici olduğuna dikkati çeken Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) raporlarını paylaştı.

Dujarric, "UNOCHA'da çalışan meslektaşlarımız, geçtiğimiz hafta Suriye'nin 6 bölgesinde bir düzine patlayıcı mühimmat vakası kaydedildiğini, bu olaylarda 6'sı çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 13 kişinin yaralandığını bildirdi." ifadesini kullandı.

Bu konuda en ölümcül olayın Dera bölgesinde yaşandığını aktaran Dujarric, bir sivil aracın geçişi sırasında infilak eden kara mayınının 5 çocuğun ölümüne ve 3 çocuğun yaralanmasına yol açtığını belirtti.

Dujarric, "En fazla vakanın kaydedildiği yer Rakka oldu. Bu durum, Suriye'nin kuzeyinde savaş kalıntılarının yarattığı tehlikelerin sürdüğünü gözler önüne seriyor." dedi.

Bu konuda atılması gereken adımlara dikkati çeken Dujarric, sivilleri korumak ve evlerine güvenli şekilde dönmelerini sağlamak için patlayıcı mühimmat temizliği, risk eğitimi ve mağdurlara yönelik yardımların "hayati önem taşıdığını" kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM: Suriye'de savaş kalıntısı patlamalarında 9 kişi öldü, 5'i Dera'da çocuk - Son Dakika

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