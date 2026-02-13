BM, Suriye'deki Gelişmeleri Değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BM, Suriye'deki Gelişmeleri Değerlendirdi

13.02.2026 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Temsilcisi Cordone, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve İsrail'in saldırılarını aktardı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone, Suriye'deki geçiş sürecine ve ülkenin kuzeydoğusunda Kürt nüfusunun yoğun yaşadığı bölgelerin merkez hükümete entegrasyonuna ait gelişmeleri aktardı.

Cordone, 8 Aralık'ta göreve gelmesinin ardından ilk kez, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) " Orta Doğu'daki Durum" adıyla düzenlenen aylık toplantıda Suriye'deki gelişmeleri paylaştı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda çatışmaların sona erdiğini hatırlatan Cordone, bölgedeki Kürtlerin dil, kültür ve vatandaşlık haklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çerçevesinde, "olumlu bir şekilde ilerleme kaydedildiğini" belirtti.

Cordone, "İçişleri Bakanlığı güçlerinin bir kısmı Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine konuşlandırılmaya başlandı. Siyasi atamalar, yerel yönetim düzenlemeleri ve daha fazla askeri ve idari entegrasyon konusunda görüşmeler devam ediyor." dedi.

Olumlu gelişmelere örnek veren Cordone, Kamışlı Havaalanı'nın Suriye hükümetine iade edilmesine, petrol sahaları ve Aynularab bölgesinin merkezi hükümetin bakanları tarafından ziyaret edilmesine değindi.

Cordone, "Kuzeydoğu Suriye'nin barışçıl entegrasyonu, Suriyeli Kürtlerin haklarının korunması ve yerinden edilmiş kişilerin güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşü ile ilgili olarak, bu anlaşmanın tam ve hızlı şekilde uygulanmasını dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.

Kuzeydoğudaki gözaltı tesislerini çevreleyen durumu, özellikle de çok sayıda Suriyeli ve Suriyeli olmayan DEAŞ şüphelisi tutuklunun Irak'a transferini yakından takip ettiklerini vurgulayan Cordone, "Bu kişilerin orada adalete teslim edilmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Suriye'de devam eden saldırılarına dikkati çekti

BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Cordone, ülkenin güneyinde "İsrail'in saldırı ve arama operasyonlarının" devam ettiği bilgisini paylaştı.

Cordone, "İsrail'in havadan herbisit püskürterek ekinlere ve meralara zarar verdiği yönünde haberler var. Uluslararası hukuka tam saygı, egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik çağrımızı yineliyoruz." şeklinde konuştu.

Tel Aviv yönetimini, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'nı ihlal ederek işgal ettiği topraklardan çekilmeye çağıran Cordone, İsrail ile Suriye arasında karşılıklı olarak kabul edilebilir güvenlik düzenlemelerinin sağlanmasını desteklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Suriye'deki Gelişmeleri Değerlendirdi - Son Dakika

Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu
Tartıştığı kız arkadaşı ile annesinin araçlarını kundakladı Tartıştığı kız arkadaşı ile annesinin araçlarını kundakladı
Oscar Cardozo, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için Türkiye’ye geldi Elindeki bastona dikkat Oscar Cardozo, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için Türkiye'ye geldi! Elindeki bastona dikkat
Üst düzey 10 ligde sadece 3 takım yenilmedi Mourinho ve Fenerbahçe detayı dikkat çekti Üst düzey 10 ligde sadece 3 takım yenilmedi! Mourinho ve Fenerbahçe detayı dikkat çekti
Ukraynalı Sporcu, anma kaskı sebebiyle diskalifiye edildi Ukraynalı Sporcu, anma kaskı sebebiyle diskalifiye edildi

20:28
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
20:07
Meloni’nin zorlu anları Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
19:41
“Birini bıçaklamam lazım“ deyip 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırmıştı O anların görüntüleri ortaya çıktı
"Birini bıçaklamam lazım" deyip 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
19:02
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste Kırmızı kart çıktı
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste! Kırmızı kart çıktı
18:11
CHP’den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 20:56:43. #7.11#
SON DAKİKA: BM, Suriye'deki Gelişmeleri Değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.