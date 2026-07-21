BM Temsilcisi Holguin, Ankara'da

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Temmuz tarihlerindeki Kıbrıs ziyareti öncesinde Ankara'ya gelecek. Holguin'in 26 Temmuz'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi bekleniyor.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Kıbrıs ziyareti öncesinde Ankara'da temaslarda bulunacak. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre Holguin, Guterres'in Ada'ya yapacağı ziyaret öncesinde başta Brüksel ve Ankara olmak üzere çeşitli merkezlerde görüşmeler gerçekleştirecek. Holguin'in 26 Temmuz'da Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, Kıbrıs sorununda son dönemde hız kazanan diplomatik temasların, tarafların pozisyonlarının ve Guterres'in ziyareti sırasında ele alınması planlanan konuların değerlendirilmesi öngörülüyor.

Guterres, görev süresinin sona ermesinden önce Kıbrıs'a yapacağı son ziyaret kapsamında 27-29 Temmuz tarihlerinde Ada'da bulunacak. Guterres'in KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşmesi, daha sonra iki lideri bir araya getirecek ortak bir toplantıya başkanlık etmesi planlanıyor. Guterres'in ayrıca iki toplumlu teknik komitelerin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşerek toplumlar arası iş birliği çalışmaları ve Kıbrıs müzakere sürecinin yeniden başlatılmasına ilişkin beklentiler hakkında bilgi alması öngörülüyor.

Holguin'in Ankara ve Brüksel'de gerçekleştireceği temasların, Guterres'in ziyaretine yönelik diplomatik hazırlıkların tamamlanması ve olası bir sonraki aşamaya ilişkin tarafların görüşlerinin belirlenmesi açısından önem taşıdığı belirtiliyor.