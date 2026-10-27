BM, Ürdün'ün Suriye saldırılarında sivil kayıpları kınadı, taraflara çağrı yaptı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ürdün ordusunun, Suriye'nin güneyindeki "terör örgütü" hedeflerine yönelik saldırılarındaki sivil can kayıplarını kınadığını açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcü yardımcılarından Daniela Gross de Almeida, günlük basın toplantısında konuştu.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin güneyindeki hedeflere yönelik saldırıları konusunda her iki ülkenin açıklamalarını dikkatle takip ettiklerini belirten Almeida, Genel Sekreter'in, sivil can kayıplarını kınadığını söyledi.

Almeida, tüm taraflara uluslararası hukuka uygun olarak sivilleri korumak için gerekli tüm önlemleri alma yükümlülüğünü hatırlatarak, "BM Şartı'na uygun olarak tüm üye devletlerin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemini sürekli olarak vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Olay

Ürdün'de 23 Ekim'de Kerek vilayetinin güneyindeki Hamud Kilisesi'ndeki cenazeye katılanları hedef alan silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, 26 Ekim'de kilise saldırısına misilleme kapsamında Suriye'nin güneyindeki "terör örgütü" hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlediğini açıklamıştı.

Suriye, Ürdün'ün Dera kırsalında çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarını kınayarak, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 5 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuş, saldırıların ülkenin "egemenliğini ihlal ettiğini" bildirmişti.

Ürdün ise saldırılarında terör örgütü DEAŞ'a ait mevzilerin hedef alındığını savunarak, sivil can kayıplarından üzüntü duyduğunu açıklamıştı.