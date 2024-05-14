BM Üyeleri, UCM Başsavcısı'nın Gazze'deki Katliamla İlgili Tutuklama Emri Çıkarmamasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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BM Üyeleri, UCM Başsavcısı'nın Gazze'deki Katliamla İlgili Tutuklama Emri Çıkarmamasına Tepki Gösterdi

BM Üyeleri, UCM Başsavcısı\'nın Gazze\'deki Katliamla İlgili Tutuklama Emri Çıkarmamasına Tepki Gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi bazı ülkeler, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'a Gazze'deki katliamdan sorumlu kişiler hakkında tutuklama emri çıkarmamasına tepki gösterdi. BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) UCM'deki Libya davaları hakkında oturum düzenlendi. Han, burada üye ülkelere bilgi verdi. Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, Han'a, 'Madem Libya'daki durum çok karmaşık ve delillere ulaşmak zor, o zaman neden kaynaklarınızı ve çabanızı daha açık ve kolay olana, canlı canlı yayınlanana çevirmiyorsunuz? Gazze'den bahsediyorum. Soykırımdan ve gözümüzün önünde 7 aydır işlenen savaş suçlarından bahsediyorum.' ifadelerini kullandı.

14.05.2024 21:35
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) üyesi bazı ülkeler, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'a Gazze'deki katliamdan sorumlu kişiler hakkında tutuklama emri çıkarmamasına tepki gösterdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) UCM'deki Libya davaları hakkında oturum düzenlendi. Han, burada üye ülkelere bilgi verdi.

Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, Han'a, "Madem Libya'daki durum çok karmaşık ve delillere ulaşmak zor, o zaman neden kaynaklarınızı ve çabanızı daha açık ve kolay olana, canlı canlı yayınlanana çevirmiyorsunuz? Gazze'den bahsediyorum. Soykırımdan ve gözümüzün önünde 7 aydır işlenen savaş suçlarından bahsediyorum." ifadelerini kullandı.

Tüm dünyanın UCM'nin "cesur" olmasını beklediğini ve tekrar tekrar Filistinlilere karşı soykırım yaptıklarını açıklayan İsrailli yetkililer için tutuklama emri çıkarmasını beklediğini vurgulayan Sunni, " Dünya, sizin toplu mezarlarla, çocuklara karşı suç işleyenlerle, soykırımla, etnik temizlikle, 21. yüzyılda gerçekleşen Gazze 'holokostuyla' bağlantıları olanları tespit etmenizi istiyor." dedi.

Sunni, "Bay Han, daha neyi bekliyorsunuz?" diyerek Başsavcı'nın Refah'ta katliam riskini görüp görmediğini sordu.

UCM'nin büyük sınavdan geçtiğine işaret eden Sunni, mahkemenin şimdi "siyasileşip siyasileşmediğini, bağımsız olup olmadığını" gösterebileceğini söyledi.

"İki yüzlü olmamak gerek"

Cezayir'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Nacim Gaouaoui de "bazı ülke ve güçlerin" UCM yetkililerine yönelik baskılarını reddettiklerini bildirdi.

Hukukun üstünlüğünün hakim gelmesi gerektiğinin altını çizen Gaouaoui, "Umuyoruz ki BMGK'nin UCM'ye verdiği destek başka konuları da kapsar. Özellikle İsrail işgaline ilişkin suçları." dedi.

UCM'nin Gazze ve Filistin topraklarındaki durumla ilgili de "ciddi bir tutum" takınmasının beklendiğini vurgulayan Gaouaoui, "Bu UCM'nin bazı uluslararası toplumun üyeleri tarafından canları kimi isterse onları tehdit etmek için araç olarak kullanılmadığını göstermesi için şart. İki yüzlü olmamak için bunu vurgulamalıyız." diye konuştu.

"Kukla örgüt"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassilly Nebenzia da 2015'ten beri UCM'nin Filistin hakkında hiçbir işlem yapmadığına dikkati çekti.

Bunun ABD Kongresinin UCM'nin ABD ve müttefik ülkelerden kişileri soruşturması halinde yaptırım talebinde bulunmasıyla bir bağlantısı olup olmadığını sorgulayan Nebenzia, UCM'yi "kukla örgüt" olarak tanımladı.

Nebenzia, UCM'yi gerçek dışı suçlamalar yapmakla itham ederek, "Kumandası acaba kimde?" sorusunu yöneltti.

Rus Büyükelçi, ABD'nin UCM'yi Gazze konusunda tehdit etmesinin "mahkemenin siyasi bir araç" olduğunu gösterdiğini savundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Üyeleri, UCM Başsavcısı'nın Gazze'deki Katliamla İlgili Tutuklama Emri Çıkarmamasına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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