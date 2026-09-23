BM ve AfB, 2026 sonrası Afrika için barış ve ekonomi yol haritasını ele aldı

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 81. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmede Afrika'da barış ve güvenliğin güçlendirilmesi ile ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı.

AfB'den yapılan yazılı açıklamada, New York'ta gerçekleştirilen toplantıda, AfB ile BM arasındaki stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi, kıtada barış ve güvenlik mekanizmalarının desteklenmesi ve Afrika'nın küresel ekonomide daha adil bir konuma gelmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

AfB ile BM arasındaki mevcut işbirliği çerçevelerinin önemine vurgu yapılan toplantıda, 2026 sonrasını kapsayacak ortak yol haritasının tamamlanması gerektiği belirtildi.

Toplantıda Afrika'nın barış ve güvenlik mimarisinin güçlendirilmesi, çatışmaların önlenmesine yönelik diplomasi ve arabuluculuk çalışmalarının desteklenmesi ve Afrika öncülüğündeki çözümler için yeterli kaynağın sağlanması gerektiği ifade edildi.

Sahel bölgesinin yanı sıra Libya, Sudan, Güney Sudan, Somali ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, KDC'de Togo'nun yürüttüğü arabuluculuk girişimine desteğin sürdürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Taraflar ayrıca çatışmalar, küresel tedarik zincirlerindeki aksamalar ve deniz ulaşımındaki kritik geçiş noktalarında yaşanan sorunların Afrika ekonomisi ve gıda güvenliği üzerindeki baskıyı artırdığına dikkati çekti.

İklim kaynaklı gelişmelerin oluşturabileceği risklerin de ele alındığı toplantıda, gıda güvensizliği karşısında kırılgan ülkelerin belirlenmesi, koordinasyon ve finansman mekanizmalarının güçlendirilmesi ile Libya ve Sudan'a ilişkin planlanan temasların sürdürülmesi konusunda atılacak adımlar değerlendirildi.