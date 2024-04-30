BM ve insani yardım kuruluşlarından Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'ne destek çağrısı

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Birleşmiş Milletlerin (BM) başını çektiği ve insani yardım kuruluşlarının yer aldığı Kuruluşlar Arası Daimi Komite (?IASC), çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 7,2 milyona ulaştığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti için uluslararası destek çağrısı yaptı.

IASC, çatışmaların yaşandığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki insani duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, artan çatışmaların, ülkenin doğusunda rekor düzeyde şiddet olaylarına, yerinden edilmelere ve açlığa yol açtığı belirtildi.

Acil olarak uluslararası eyleme geçilmemesi halinde, bu durumun ülkeyi felaketin eşiğine getirme tehlikesi oluşturduğu kaydedilen açıklamada, onlarca yıldır devam eden çatışmalar sonucu ortaya çıkan insani acil durumun milyonlarca sivili etkilediği vurgulandı.

Açıklamada, "Sadece son birkaç ayda, 700 binden fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yerinden edilenlerin toplam sayısı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 7,2 milyona ulaştı." denildi.

Yardımların ihtiyaç sahibi sivillere hızla ve engellenmeden ulaşmasını sağlamanın kritik önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, bu yıl BM öncülüğünde başlatılan "insani yardım planının" yetersiz finanse edildiği ve ihtiyaç duyulan 2,6 milyar doların yalnızca yüzde 16'sının karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Hızla artan ihtiyaçlar ile yeterli kaynaklar arasındaki uçurum, milyonlarca insanın ihtiyaç duyduğu hayat kurtarıcı destekten mahrum kalması anlamına geliyor. Dünyanın en büyük gıda krizlerinden biriyle karşı karşıya olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, 25 milyondan fazla kişi krizle veya acil düzeydeki gıda güvensizliğiyle yüzleşiyor. Ülkede sağlık sektörü kötüye gitmeye devam ederken kolera ve kızamık da hızla yayılıyor." ifadeleri kullanıldı.

İnsan hakları ihlallerinin faillerinin, işledikleri suçlardan sorumlu tutulması gerektiği vurgulanan açıklamada, uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivillerin korunmasının öneminin altı çizildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, çatışmalar nedeniyle yerinden edilme dahil büyük krizler yaşayan Kongo halkına desteğin artırılması yönünde çağrı yapıldı.

Uluslararası toplumun, insani müdahale ve sivil toplum örgütlerine destek için ek finansal destek sağlaması ve şiddeti kalıcı olarak sona erdirmeye yönelik siyasi iradeyi harekete geçirmesi gerektiği de vurgulandı.