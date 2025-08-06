BM ve STK'lar İsrail'i Uyarıyor

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası sivil toplum kuruluşları (STK), insancıl hukuku ihlal ederek Filistinli çalışanlarının hassas kişisel bilgilerini kendileriyle paylaşma zorunluluğu getiren İsrail'e söz konusu uygulamaya derhal son vermesi çağrısında bulundu.

BM ve STK'lerden yapılan ortak açıklamada, İsrail'in, Filistinli çalışanlarının kişisel bilgilerini paylaşmayı reddeden insani yardım kuruluşlarının Gazze Şeridi ile işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki faaliyetlerini engellediği belirtildi.

İsrail'in, insani yardım çabalarını engelleyerek uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği ve bunu Gazze'nin kıtlıkla karşı karşıya olduğu, açlıktan ölümlerin yaşandığı bir dönemde yaptığı vurgulandı.

İsrail'in bu uygulamasına karşı derhal harekete geçilmediği takdirde Filistin'deki çok sayıda uluslararası insani yardım kuruluşunun 9 Eylül'e kadar "yasaklanma" tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Söz konusu durumun, STK'lerin tüm uluslararası personelini geri çekmesine ve hayati önem taşıyan insani yardımları Filistinlilere ulaştıramamasına neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

İsrail'in, Filistinli çalışanlarının hassas kişisel bilgilerini vermeyi kabul etmeyen kuruluşların Gazze Şeridi'ne yardım götürmesini halihazırda engellediği ve yalnızca temmuzda 29 STK'nin yardım götürme talebinin "yetkisiz oldukları" bahanesiyle reddedildiği kaydedildi.

İsrail'in, yerli ve yabancı kuruluşların işbirliğini hedef alan uygulamasının bir an önce sona erdirilmemesi halinde Filistin'de halkın gıda, tıbbi bakım, barınak ve kritik koruma hizmetlerinden mahrum kalacağı bildirildi.

Tel Aviv yönetimi, 9 Mart'ta BM ve uluslararası STK'lere Filistinli çalışanlarının hassas kişisel bilgilerini paylaşma zorunluğu getirmişti.