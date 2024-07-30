BM, Venezuela'daki protestolar hakkında çağrıda bulundu - Son Dakika
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BM, Venezuela'daki protestolar hakkında çağrıda bulundu

Birleşmiş Milletler (BM), Venezuela'da devlet başkanı seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan protestolar hakkında, 'Tüm siyasi parti liderleri ve destekçilerine şiddet, şiddet tehdidi ve söyleminden kaçınması çağrısında bulunuyoruz.' ifadesini kullandı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Venezuela'daki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. Protestocuların gözaltına alındığına ilişkin haberler hakkında derin endişe duyduklarını aktaran Dujarric, insanların barışçıl gösteri hakkına saygı duyulması gerektiğini ifade etti. Dujarric, seçimlere ilişkin tartışmaların da barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizerek, seçim sonuçlarına ilişkin tam şeffaflık sağlanmasının önemine işaret etti. BM Sözcüsü, 'Tüm siyasi parti liderleri ve destekçilerine şiddet, şiddet tehdidi ve söyleminden kaçınması çağrısında bulunuyoruz.' dedi. Venezuela'da Maduro 3. kez kazandı. Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı. Venezuela muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı. Ülkede seçim sonuçlarının hileli olduğu iddiasıyla protestolar düzenlenmeye başlamıştı.

30.07.2024 21:55
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Venezuela'da devlet başkanı seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan protestolar hakkında, "Tüm siyasi parti liderleri ve destekçilerine şiddet, şiddet tehdidi ve söyleminden kaçınması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Venezuela'daki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

Protestocuların gözaltına alındığına ilişkin haberler hakkında derin endişe duyduklarını aktaran Dujarric, insanların barışçıl gösteri hakkına saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Dujarric, seçimlere ilişkin tartışmaların da barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizerek, seçim sonuçlarına ilişkin tam şeffaflık sağlanmasının önemine işaret etti.

BM Sözcüsü, "Tüm siyasi parti liderleri ve destekçilerine şiddet, şiddet tehdidi ve söyleminden kaçınması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Venezuela'da Maduro 3. kez kazandı

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Venezuela muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.

Ülkede seçim sonuçlarının hileli olduğu iddiasıyla protestolar düzenlenmeye başlamıştı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Nicolas Maduro, Venezuela, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Venezuela'daki protestolar hakkında çağrıda bulundu - Son Dakika

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