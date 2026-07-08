BM, Venezuela için 296 milyon dolar yardım çağrısı yaptı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'ın, Venezuela'daki yıkıcı depremlerden etkilenen bölge halkı için 296 milyon dolarlık yardım çağrısı yaptığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında, Venezuela'daki depremlerle ilgili BM'nin girişimleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

Fletcher'ın, Venezuela'daki incelemelerinin devam ettiğini belirten Dujarric, BM yetkilisinin, yaklaşık iki hafta önce ülkeyi sarsan yıkıcı depremlerden etkilenen 1,3 milyon kişiye gelecek 6 ay boyunca hayati destek sağlamak amacıyla 296 milyon ABD doları tutarında kaynak çağrısında bulunduğunu söyledi.

Dujarric, "Halihazırda 632 milyon dolarlık bir bütçe gerektiren 2026 insani müdahale planına eklenen bu bölüm, BM ve ortaklarımızın gıda, barınma, sağlık hizmetleri, su, sanitasyon, hijyen desteği ve diğer pek çok kritik müdahale yoluyla hükümet öncülüğündeki müdahale çalışmalarını desteklemelerine olanak tanıyacak." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar Venezuela'daki müdahale çalışmaları için yaklaşık 300 milyon dolarlık kaynak sağlandığını anlatan Genel Sekreter Sözcüsü, mevcut eklemeyle şu anki finansman açığının yaklaşık 600 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

Dujarric, Fletcher'ın üye devletleri ve diğer bağışçıları dayanışmalarını somut desteğe ve temel hizmetlere yönelik yatırımlara dönüştürme çağrısını aktardı.

Fletcher'ın dün Venezuela'ya ulaştığını ve 4 gün boyunca deprem bölgelerinde inceleme yapacağını belirten Dujarric, "Biz ve insani yardım ortaklarımız sahada kalmaya, hayatta kalanları desteklemek ve insanların en acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ulusal makamlarla birlikte çalışmaya devam ediyoruz." dedi.