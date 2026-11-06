BM'ye göre Abyei'de güvenlik olayları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

BM'ye göre Abyei'de güvenlik olayları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 azaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

BM, Abyei'de güvenlik olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 azaldığını bildirdi. Lacroix, ilerlemenin kırılgan olduğunu ve UNISFA'nın Güvenlik Konseyi desteğine daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan ile Güney Sudan arasındaki ihtilaflı Abyei bölgesinde kaydedilen güvenlik olaylarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 azaldığını bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi, BM Abyei Geçici Güvenlik Gücü'nü (UNISFA) ve Sudan ile Güney Sudan'daki durumu görüşmek üzere toplandı.

BM Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Konsey'de yaptığı konuşmada, Abyei'de kaydedilen güvenlik olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 azaldığını belirtti.

Lacroix, UNISFA'nın somut sonuçlar elde ettiğini ve belirlenen ölçütler doğrultusunda ilerleme sağladığını kaydetti.

İlerleme kaydedilmesine rağmen bölgedeki koşulların giderek daha karmaşık hale geldiğini vurgulayan Lacroix, UNISFA'nın BM Güvenlik Konseyi'nin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi.

UNISFA'nın bölgede güvenlik güçlerini konuşlandırmayı sürdürdüğünü, sivillerin hareket özgürlüğünü koruduğunu, yerel diyalog girişimlerini desteklediğini ve mevsimsel göç süreçlerini kolaylaştırdığını belirten Lacroix, toplum temelli koruma çalışmalarının da güçlendirildiğini kaydetti.

Lacroix, UNISFA'nın Abyei'de istikrarın korunmasında önemli rol oynadığını dile getirerek, "Abyei'de ilerleme kaydedildi ancak bu ilerleme kırılganlığını koruyor. Güvenlik durumu hala çok kırılgan." ifadesini kullandı.

Misyonun değişen bölgesel koşullara uyum sağlaması gerektiğini belirten Lacroix, şunları söyledi:

"Barış gücü personelinin görevlerini güvenli şekilde yerine getirebilmesi için gerekli araç, kapasite ve korumaya sahip olması önemli."

Sudan'daki çatışma iki ülke arasındaki ilişkileri etkiliyor

BM Genel Sekreteri'nin Güney Sudan Özel Temsilci Yardımcısı Guang Cong da yaptığı konuşmada, Sudan'daki çatışmanın Sudan ile Güney Sudan arasındaki siyasi, güvenlik, ekonomik ve insani ilişkileri olumsuz etkilediğini söyledi.

Abyei'deki sorunların yalnızca yerel gerilimlerden ibaret olmadığını belirten Cong, Sudan ile Güney Sudan arasında yeniden başlayan diyaloğun korunmasının önemini vurguladı.

Cong, bu diyaloğun Sudan'daki çatışmadan ve Güney Sudan'daki siyasi baskılardan etkilenmemesi gerektiğini ifade ederek, sürecin Abyei'nin nihai statüsünün belirlenmesi ve bölgede istikrarın sağlanması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Abyei'de 2005'ten beri ihtilaf sürüyor

Sudan ve Güney Sudan arasında 2005'te imzalanan barış anlaşmasıyla petrol zengini Abyei'nin nihai statüsünün müzakereler yoluyla belirlenmesi ve referandum yapılması kararlaştırıldı ancak bu karar uygulanamadı.

Güney Sudan, 2011'deki referandumun ardından bağımsızlığını kazandı. Güney Sudan'ın Mart 2023'te tartışmalı bölgeye askerlerini konuşlandırmasından bu yana gerginlik arttı.

BM Abyei Geçici Güvenlik Gücü (UNISFA), Sudan ile komşusu Güney Sudan arasında gerginliğin tırmanmasının ardından 2011'de Abyei'ye konuşlandırıldı.

Kaynak: AA
PolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de... Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
13:05
8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi
8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay! Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
13:00
8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda Eşinin feryatları kahretti
8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda! Eşinin feryatları kahretti
12:35
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
12:22
Emre Belözoğlu’nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 13:40:44. #7.12#
SON DAKİKA: BM'ye göre Abyei'de güvenlik olayları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android