BM, Yemen'de alıkonulan personellerin serbest bırakılmasını talep etti - Son Dakika
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BM, Yemen'de alıkonulan personellerin serbest bırakılmasını talep etti

Birlemiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Yemen'de Husilerin alıkoyduğu 13 BM personelinin durumundan son derece endişe duyduklarını belirterek, bu çalışanların derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yineledi. Laurence, ayrıca Kasım 2021'de ve Ağustos 2023'te alıkonulan diğer 2 BM personelinin durumuna ilişkin de endişelerinin devam ettiğini dile getirdi. Yemen'de insani yardım personelinin ve insan haklarının hedef alınmasının sona ermesi gerektiğini vurgulayan Laurence, BM personellerine yöneltilen şok edici iddiaları da reddettiklerini belirtti.

09.07.2024 19:13
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Birlemiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Yemen'de Husilerin alıkoyduğu 13 BM personelinin durumundan "son derece endişe duyduklarını" belirterek, bu çalışanların "derhal ve koşulsuz serbest bırakılması" çağrısını yineledi.

Laurence, BM Cenevre Ofisinin basın toplantısında, Husilerin alıkoyduğu 13 BM personeline ilişkin değerlendirmede bulundu.

BM ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının alıkonulan personellerinin durumu hakkında "son derece endişeli" olduklarını ifade eden Laurence, bir ayı aşkın süredir bu kişilere ulaşma çabalarının reddedildiğini bildirdi.

Sözcü Laurence, Kasım 2021'de ve Ağustos 2023'te alıkonulan diğer 2 BM personelinin durumuna ilişkin de endişelerinin devam ettiğini dile getirdi.

Laurence, bölgedeki fiili yetkililere, alıkonulan tüm çalışanların "derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması" çağrısını tekrarladı.

Konuyla ilgili etki sahibi olan ülke ve kuruluşlara da bu personellerin serbest bırakılması için çaba sarf etme çağrısında bulunan Laurence, Yemen'de "insani yardım personelinin ve insan haklarının hedef alınmasının" sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Laurence, ayrıca BM personellerine yöneltilen "şok edici iddiaları" da reddettiklerini belirtti.

BM, Yemen'deki Husilerin 13 personelini alıkoyduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM, Yemen'de alıkonulan personellerin serbest bırakılmasını talep etti - Son Dakika

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