BM, Yemen'deki BM Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu'nun görev süresini bir yıl daha uzattı - Son Dakika
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BM, Yemen'deki BM Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu'nun görev süresini bir yıl daha uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'deki BM Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu'nun (UNMHA) görev süresini bir yıl daha uzattı. BMGK, Yemen'in Hudeyde vilayetindeki ateşkesi korumaya önem verdiği için UNMHA görev süresini 12 ay daha uzattı. UNMHA'nın Yemen'in batısındaki limanlardaki ticari ve insani hareketliliği korumada önemli rol üstlendiği belirtildi.

08.07.2024 20:19
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'deki BM Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu'nun (UNMHA) görev süresini bir yıl daha uzattı.

BM'deki İngiltere misyonundan yapılan yazılı açıklamada, BMGK'nin bugün UNMHA'nın görev süresini uzattığı belirtildi.

Açıklamada, BMGK'nin Yemen'in Hudeyde vilayetindeki ateşkesi korumaya önem verdiği, bu nedenle oybirliğiyle UNMHA görev süresini 12 ay daha uzattığı kaydedildi.

UNMHA'nın Yemen'in batısından Kızıldeniz'e açılan limanlardaki ticari ve insani hareketliliği korumada önemli rol üstlendiği vurgulanan açıklamada, Husilerin UNMHA'nın hareket alanını kısıtlama ve Hudeyde bölgesinde silahlanmayı yayma çabalarının son bulması gerektiğine işaret edildi.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de Husiler ile hükümet arasında Aralık 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı. UNMHA da bu anlaşmanın ardından kurulmuştu.

Kaynak: AA

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