BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de kıtlığın kapıda olduğunu belirterek, "Uluslararası toplum, bunu durduramadığı için utanç içinde başını eğmelidir." ifadesini kullandı.
Griffiths, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'deki açlığa dikkati çekti.
Gazze'de 1 milyondan fazla insana hayat kurtaran yardımların kesildiğini ve kıtlığın kapıda olduğunu vurgulayan Griffiths, "Uluslararası toplum bunu durduramadığı için utanç içinde başını eğmelidir." ifadesine yer verdi.
Griffiths, Gazze'ye zaman kaybetmeden acil şekilde gıda ve diğer hayati temel ihtiyaçların sokulması gerektiğinin altını çizerek, İsrailli yetkililere insani yardımlara serbestçe geçiş izni vermesi çağrısını yineledi.
Gazze'de pazarın çöktüğünü, alanların yıkıldığını aktaran Griffiths, şunları kaydetti:
"Biliyoruz ki bir kez kıtlık ilan edildiği zaman, artık çok geç olacak. Yine biliyoruz ki bu, eylem ve iyi niyetle hala önlenebilir."
Son Dakika › Güncel › BM Yetkilisi: Gazze'de Kıtlık Kapıda, Uluslararası Toplum Utanç İçinde Başını Eğmeli - Son Dakika
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