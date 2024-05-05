BM Yetkilisi: İsrail, Gazze'deki yardım konvoylarına ateş açıyor ve personeli tehdit ediyor - Son Dakika
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BM Yetkilisi: İsrail, Gazze'deki yardım konvoylarına ateş açıyor ve personeli tehdit ediyor

BM Yetkilisi: İsrail, Gazze\'deki yardım konvoylarına ateş açıyor ve personeli tehdit ediyor

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'deki yardım faaliyetlerini engellediğini ve son iki haftada yardım konvoylarına ateş açıldığını, BM personelinin alıkonulduğunu ve silahla tehdit edildiğini açıkladı. İsrail saldırıları ve açlıkla mücadele eden Gazze'de 2,2 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

05.05.2024 22:47
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de son iki haftada yardım konvoylarına ateş açıldığını, BM personelinin alıkonulduğunu ve silahla tehdit edildiğini açıkladı.

Lazzarini, X sosyal medya hesabından, İsrail'in 2,3 milyon sivili zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze'de yardım faaliyetlerini engellemesine dair açıklamada bulundu.

İsrailli yetkililerin, BM'nin Gazze'ye insani yardım erişimini engellemeye devam ettiğini vurgulayan Lazzarini, bu hafta Gazze'ye girişine izin verilmediğinin altını çizdi.

Lazzarini, "Sadece son iki haftada, konvoylara ateş açılması, BM personelinin zorbalığa maruz kalarak alıkonulması, çıplak bırakılması, silahla tehdit edilmesi ve kontrol noktalarında uzun gecikmeler, konvoyları karanlıkta hareket etmeye zorlama ya da durdurulması gibi 10 olay kaydettik." ifadelerini kullandı.

Bu olayların Gazze'de kıtlığın önlenmesi için zamana karşı yarışıldığı bir dönemde defalarca yaşandığını vurgulayan Lazzarini, aynı zamanda insani yardım ekipleri için de korku oluşturduğuna dikkati çekti.

Bir yandan İsrail saldırıları, diğer yandan açlık ve salgın hastalıklar

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılar nedeniyle bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 34 bin 683 Filistinli öldürüldü, 78 bin 18 kişi yaralandı.

Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu. İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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