BM Yetkilisi: İnsanlar, ailelerini sağ tutmaya çalışırken ölmemeli

Son 3 Günde 7 Kadın Cinayeti İşlendi

Türkiye'de son üç günde 7 kadın, evli ya da birlikte oldukları erkekler tarafından öldürüldü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Av. Esin İzel Uysal, iktidarın kadın-erkek eşitliğine ilişkin açıklamalarına işaret ederek, yetkililerin bu duruma cevap vermesi gerektiğini belirtti. Uysal, kadınların toplumsal hayatta yer alabiliyorsa neden bu kadar çok kadının hayattan koparıldığını sorguladı. Kadınlar artık haklarının farkında ve şiddete karşı seslerini çıkarıyorlar.