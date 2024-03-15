NEW Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de İsrail güçlerinin yardım bekleyenleri hedef almasına tepki göstererek, "İnsanlar, ailelerini sağ tutmaya çalışırken ölmemeli. Bu olayların devam etmesine izin veremeyiz." açıklamasında bulundu.
Griffiths, X sosyal medya hesabından, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak 20 kişiyi öldürmesi ve en az 155 kişiyi yaralamasına ilişkin paylaşım yaptı.
Gazze'de yardım beklerken 20 kişinin öldürüldüğüne, 155 kişinin yaralandığına ilişkin haberlerin şoke edici olduğunu belirten Griffiths, "Bu olayların devam etmesine izin veremeyiz." uyarısında bulundu.
Griffiths, "İnsanlar, ailelerini sağ tutmaya çalışırken ölmemeli." ifadesini kullandı.
Gazze'de yardım dağıtımının güvenli, onurlu ve öngörülebilir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Griffiths, bunun aksinin vicdana aykırı olduğuna dikkati çekti.
Griffiiths, "Savaşın sonlandırılması gerekiyor." mesajını verdi.
Son Dakika › Güncel › BM Yetkilisi: İnsanlar, ailelerini sağ tutmaya çalışırken ölmemeli - Son Dakika
Türkiye'de son üç günde 7 kadın, evli ya da birlikte oldukları erkekler tarafından öldürüldü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Av. Esin İzel Uysal, iktidarın kadın-erkek eşitliğine ilişkin açıklamalarına işaret ederek, yetkililerin bu duruma cevap vermesi gerektiğini belirtti. Uysal, kadınların toplumsal hayatta yer alabiliyorsa neden bu kadar çok kadının hayattan koparıldığını sorguladı. Kadınlar artık haklarının farkında ve şiddete karşı seslerini çıkarıyorlar.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,57 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,80, avro/TL yüzde 0,30, altının gram fiyatı yüzde 0,13 artış kaydetti. BIST 100 endeksi ise haftayı yüzde 3,57 değer kaybederek 8.828,70 puandan tamamladı. Altın fiyatları ise yükseliş gösterdi, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,13 artarak 2.238 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,12 artarak 15.043 liraya yükseldi. Dolar ve euro ise değer kazandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bağcılar'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Koca, ziyaret sırasında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Ek Hizmet Binasının inşaatını gezdi ve yeni atanacak sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrıca, İstanbul'da 5 ilçenin 4924 sayılı kanun kapsamına alındığını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenyurt ve Arnavutköy'ün de 4924 Sayılı Kanun kapsamına alındığını açıkladı. Bakan Koca, İstanbul'da 3 ilçede devam eden durumun 5 ilçeye çıktığını belirtti. Ayrıca, sözleşmeli kadro sayıları arttıkça bu uygulamayı daha da yaygınlaştırmak istediklerini ifade etti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, otogar esnafının yaşadığı yağmur suyu sorununu çözmek için harekete geçti. Ekiplere talimat veren Başkan Günel, sorunu kısa sürede çözüme kavuşturdu.
Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara'da Güvenpark'ta halk buluşması düzenledi. TİP Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci, halkın kendi kaderini eline alacağını söyledi. TİP Sözcüsü Sera Kadıgil ise kadınların siyasette daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı. TİP, yerel yönetim seçimleri kapsamında Ankara Güvenpark'ta halk buluşması düzenledi. TİP'in adayları arasında kadınların çoğunlukta olduğu belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?